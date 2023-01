Fogonazos del 2022

El primero diría, la elección de Gustavo Petro. Años buscando la presidencia, trabajo constante, coherente con el aturdimiento y el desorden. Aparecieron nombres hostiles del bienestar -primera línea- y finalmente ganó. Muchos anuncios y reformas y a la hora de la verdad, solo hay una que ya está funcionando: la Reforma Tributaria y los nuevos impuestos que debemos pagar. Es un zorro y hábil político, tanto que ya no existe oposición y todo mundo en el congreso camina hacia donde él lo dirija. Es un activista. En estos días he preguntado: ¿Cuál es el fortín de los conservadores, que parajes le dieron? Nadie tiene una respuesta concreta y obedecer sin puestos, es toda una carambola de tres bandas. Están arrodillados y según informan, sin sillas de consolación. ¿Se acabará la empresa goda? Dos letras sobre Rodolfo, el contrincante de Petro. Frustraciones mayúsculas, viajo a USA faltando unas semanas pues sintió ansiedad y temor de ser presidente. Desapercibido en el senado y ahora buscando la gobernación. Nugatorio este corto recorrido.

Un tema que ha preocupado y nos tiene en la incertidumbre es la salud. Su ministra parece ser como las loriqueras, esas que se montaban en el pretil, y vive de round en polémicas. Improvisaciones, anuncios que al día siguiente descalifica. En síntesis, no ha hecho nada y la última encuesta de satisfacción y resultados de las EPS es bastante satisfactoria. No veo válido decir que la Reforma Tributaria ocupó mucho tiempo y por eso no fue posible la consabida reforma anunciada. En salud y podemos generalizarlo en todo el gabinete, lo que predomina es la ausencia de método estratégico para adelantar los cambios que la izquierda tiene pensado. Se puede hablar de ajustes y correctivos, pero no de una nueva reforma. Las EPS que están funcionando y apoyadas por los colombianos, hay que fortalecerlas. ¿serviría de alerta el llamado urgente de la Procuraduría para que se establezcan medidas prioritarias?

Educación, no sé qué hablar pues no conozco gestión alguna. Minas es un desastre y su desconocimiento de la cartera atrasará mucho la eficacia del petróleo y del gas. La agricultura es todo un reto y con miles de complicaciones. Sorprendió un poco la designación de la ministra. Inicialmente muy entusiasta en los medios y gradualmente con los meses ha adquirido un toque más sensato. Una ambiciosa idea de tierra y de ser la ejecutora de este programa. Se dio cuenta que esto cuesta todo un billete y el gobierno carece de esos papelitos. En una reunión inteligente, un acuerdo con Fedegan de tres millones de hectáreas que serían compradas para sembrar el pancoger de los campesinos. Estas tienen adecuada toda su infraestructura y los pequeños ganaderos que subsisten viven de eso. El cambio para hacer de estos minifundios campos de hortalizas es extremadamente costoso y no hemos dicho una sola palabra lo que costaría la tierra. ¿Qué precio se pagaría una hectárea adecuada y donde estarían los recursos de los subsidios?

Otro que está gozando es el narcotráfico. Estamos en la disparada. Hay alianzas estratégicas entre mexicanos y colombianos y las rutas siguen embaladas. Hágase esta pregunta ¿cómo está la ruta Bogotá-México-Bogotá y pregunte por el número de vuelos? Ya no sabemos cuántas hectáreas hay de coca y los cálculos se aproximan a 330.000 mil sembradas y libres de glifosato. A pesar de sus efectos, la marihuana iniciará trámite en el senado y las campañas de prevención no aparecen. Queda pendiente lo que sucederá en segundo tiempo con la cocaína, la reina de la adicción. Si esto sigue así el próximo año rebuscaremos un lote sin coca y será muy difícil de encontrar.

Como una gran nube que enluta el futuro de Colombia está la violencia, gran enemigo de la “paz total”. Desde hace muchos años inmóvil y ha venido aumentando. Resulta vergonzoso, por ejemplo, hablar del Cauca o de Arauca. En este departamento, dividido por el dominio territorial las cifras producen alarmas, pero las que conocemos ya no tintinean. Líderes sociales,14 asesinados y cerca de 380 homicidios. Personas secuestradas, poblaciones encerradas, tráfico disperso y masivo entre Venezuela y Colombia y el campo solo con la migración masiva. Cauca se ha convertido en el corredor natural del tráfico de estupefacientes. Las fincas desaparecieron y nadie invierte en esas tierras maravillosas. Durante estos 4 meses del nuevo gobierno no hemos escuchado que se hayan modificado.

En ese firmamento de penurias la desnutrición en cifras muy altas,70% de los colombianos con dos comidas al día y limitado acceso a nutrientes. Uno de cada 9 niños sufre de desnutrición y su talla baja refleja también el pobre crecimiento del cerebro. La desnutrición crónica tiene en sus garras a 500 mil niños y se presume sus índices educativos: escasos como su comida. El 8.2% de la población sufre de desnutrición y se calcula que cerca de 166 niños menores de 5 años han muerto por esa causa.

Diptongo: El mínimo, las tasas de interés y la devaluación: globos del 2023.No hablemos aún de corrupción.