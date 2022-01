12:00 AM Opinión

Desatinados

La directriz de la fecha del Ministerio de Protección Social y su oficina de Prevención y Promoción (Boletín No 36) indica evitar las aglomeraciones y cumplir los protocolos de bioseguridad, y especialmente el uso adecuado de las mascarillas. Imágenes tristes he recibido de ciudadanos comprometidos y su angustia por su uso inapropiado durante las aglomeraciones. Así no ofrecerán ninguna protección. El incumplimiento de esta norma, que es obligatoria, fue la constante en los registros remitidos.