Covid otra vez

Sabíamos que regresaría y eso registramos: en septiembre del 2023 se detectó nueva cepa en USA e Italia con una rápida volatilidad y penetración. En estos países se documentó con los casos gripales y la nueva, JN.1., ya está en circulación. La mutación y cambios en el virus son los responsables del aumento de los casos positivos durante esta época. Bogotá tiene 7.9 casos activos por cada 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad de casi 400 por 100. 000.El país está en el noveno lugar según casos/millón. Tan grave la situación que la OMS evidenció 170.000 fallecimientos por covid-19 en las últimas 8 semanas.

Todas las medidas preventivas realizadas, fallidas: advertencias, confinamiento y vacunación. La nueva cepa es contagiosa y ha empezado a marcar muchos casos positivos. Hay casi 1.700 casos con una incidencia de 3.64%. Hay un factor que debemos tener en cuenta: la época de fiestas de diciembre y enero, los viajes frecuentes y los cambios de clima. Además, actividades culturales y folclóricas. Se ha informado que es muy infectante, pero con pocas posibilidades de producir enfermedades graves o muerte. Hay algunas recomendaciones que hemos insistido: esquema de vacunación completo y refuerzo para quienes tengan dosis en los últimos 6 meses. No olvidar las medidas de autocuidado y el lavado de manos como regla esencial. Para la consulta cuando se encuentre una enfermedad sospechosa o dudosa.

Las recomendaciones de la OPS/OMS son claras: integrar la atención de la Influenza, el VSR y el SARS-Con 2 a través de las plataformas. Con vigilancia epidemiológica podemos detectar grupos de riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias y permite conocer los patrones de transmisión y su impacto en la salud personal. En otras palabras, tomar todas las medidas de bioseguridad para los gérmenes respiratorios. La vacunación, lavado de manos, distanciamiento físico, protocolo respiratorio, uso de mascarilla y aislarse en casa cuando se sienta enfermo.

La recién llegada JN.1 es la dominante en USA y quien ha disparado el covid. Ha causado más contagios que la ómicron y en Bogotá, en estas dos semanas, se ha notado un aumento del 23% y las camas UCI alcanzan el 70%.

Vale la pena conocer acerca de las mutaciones del virus: contagia una persona, el virus se replica y el código genético puede sufrir alteraciones. Esto puede tener algunas consecuencias: elude el sistema inmunitario, penetra e infecta con mayor facilidad y las vacunas utilizadas ya no funcionan al igual que los medicamentos.

Las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud son claras, precisas: esquema de vacunación completo y dosis adicional para quienes llevan más de 6 meses. Todas las precauciones y aislamiento personal cuando se presenten síntomas respiratorios. En caso de síntomas graves: buscar inmediata consulta médica e informar. No se puede dudar de esta observación.

La JN.1 es la última evolución del virus, y fue clasificada como variante de interés por la OMS por la alta transmisibilidad que produce. Aclara además que el riesgo de enfermedad grave es bajo. Lo definen como el “nuevo motor” de la pandemia dada la facilidad con la aquel se transmite Sus síntomas son los de la infección respiratoria (no produce pérdida del olfato y gusto) y las barreras inmunológicas, obvias, la vacunación y el autocuidado (la mejor prevención de la propagación).

En septiembre del 2022 tenía una incidencia de 0.1% y hoy alcanza cerca del 20%de los casos. Comprueba su penetración y contagio. Hoy no tenemos congestión y el sobresalto en las camas hospitalarias, la experiencia de la pandemia dejó lecciones muy positivas y solo atendiendo las recomendaciones podemos superarlo. Reprochable que el Ministerio de Salud estimule la vacunación y no tengamos el número suficiente para hacer inmunización. No se nos puede olvidar que las muertes por Covid-19 en 2023,68%, no tenían esquemas completos. Lo disponible hoy ofrece solo 50% de inmunidad. ¿Y la escasez para la población pediátrica? ¡Se fueron los programas de prevención!

Diptongo: Definitivo: la covid y sus mutaciones se quedaron con nosotros. Los sistemas de salud cansados y las personas mayores, vulnerables ¿tienen esquema de vacunación completo?