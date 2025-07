Empezamos con las cédulas, pero la más importante es la neurona. Hay 100 mil millones que generan puntos eléctricos y se pueden diferenciar en 100 veces. Hay un sitio enigmático donde guardamos los recuerdos, son circuitos neuronales que integran su interpretación y su vivencia. Como las vemos es la gran verdad. Otro de los descubrimientos fue cómo los interpretamos; la dopamina que se produce en el núcleo accumbens nos ayuda a entender su etiopatogenia. Finalmente nos podemos adaptar a una nueva realidad y como nos regulamos para su interpretación final. Esta es en síntesis la frase por donde viaja el cerebro hacia el futuro buscando los nuevos aciertos de lo que vendrá. Esta es la descripción inicial de Facundo Manes cuando debemos tomar una opción para elegir un futuro. Colocamos las dos opciones y las vamos llenando de cargas para decidir cuál de las dos elegiremos. Vamos buscando y llegamos a un momento en el cual ya hemos decidido cual es la acción favorita. Así emerge el óleo del pensador del sur en un continente sin fronteras.

Pero antes hemos entendido quienes somos nosotros. De dónde venimos, porqué de unos padres determinados. Ser consciente de sus actos, de su situación familiar, política y económica. Su identidad y las limitaciones de sus proyecciones. Los hombres se caen cuando empiezan a hablar. Sabe escuchar y solo imita cuando está plenamente convencido de lo que escucha, Tiene una fuerza interior que le permite mantenerse firme en contra de las ideas ajenas. Su mayor peso lo otorga la fe de lo que piensa.

El equilibrio interno está relacionado con dos campos: el físico y el espiritual, cuando no está integrado se debe armonizar para que juntos avancen hacia el futuro Si un hombre no limpia su corazón, su mente y su espíritu no avanza. Retrasa sus planes y programas. El pensamiento tipo recto lleva una vida recta. Pero si nos dedicamos a un juego, quién ganará: el cerebro humano o el de una computadora. La computadora tiene mi mayor agilidad para destrabar una realidad numérica mientras que el cerebro puede desenredar una realidad del mundo exterior y de imaginar otros mundos invisibles. Los computadores pueden operar haciendo varias cosas al mismo tiempo, pero nuestro cerebro solo opera con dificultad una.

En este momento tome 20 segundos y piense lo que signifique la trascendencia del tiempo: estoy definiendo mi futuro, este es el presente de mi familia y por esto es lo que vamos a luchar en los próximos 4 años. No puedo ver dudas en el horizonte. Quizá el eje de la diferencia es el rumbo central: la austeridad y el uso juicioso de los recursos públicos como móvil metabólico de los cambios, ahí radica todo. Si logramos finalizar toda esta represa con seguridad tendremos recursos suficientes para las grandes transformaciones que la patria necesita. No son grandes rubros: son los necesarios para un gasto ordenado y lleno de rúbricas sociales.

Muchas cosas se podrán decir cuando hay unos ríos ordenados de gastos. Todo dirigido hacia la educación, por ejemplo. Que el presupuesto para este tópico supere el 50% el PIB es un gran anhelo y debemos hacerlo colectivo. Todos los niños en Colombia con alfabetización y gradualmente incentivados hacia las dos formas del bachillerato. ¿Quién rechaza esto? La piedra precoz del cambio y la competitividad derivada por el acceso estudiantil hacen parte de los grandes andamiajes de la inducción educativa que da la escolaridad. No se puede rechazar la argumentación de que los niños escolares son agentes de cambio cuando en sus zonas se convierten en arietes de transformaciones.

Y seguimos avanzando: muchos profesionales colombianos distribuidos en el país y con deseos de convertir en tierras fértiles recursos inexplotados de la patria. De hacer su granja de producción un centro de información que cerciore los progresos de la nación. Los datos suministrados, historia de su experiencia y de su cosecha, son abonos insustituibles para próximas generaciones. Son los datos de la transmisión de la enseñanza. El censo geográfico es otra herramienta más para alcanzar la transversalidad de la educación.

Diptongo: Hay mucho en juego y la democracia nos está dando la mejor opción. Seamos serios: respetemosla.