Sin esperanzas | Los lectores escriben

Colombia un país muerto, no hay esperanzas, todo es odio, robo, sicariato, narcotráfico, prostitución, corrupción, y como dice Juan Gossaín en su entrevista, es a todos los niveles sociales y económicos.

Siendo una bárbara, creo que la solución es enrejar a toda Colombia, nadie sale, nadie entra, hasta que nos vayamos eliminando unos a otros incluyendo a los que no estamos en esa tónica.

Somos una pandemia de psicópatas, algo nos han dado que nacemos con el gen de la destrucción y el odio. Solo importa el dinero al costo que sea, si hay que matar, matemos, si hay que robar, robemos, si hay que amenazar, amenacemos, si hay que atracar, atraquemos, si hay que drogarse, droguémonos, nada nos detiene. Perdimos el miedo, la razón y el temor a Dios.

Veo en el noticiero, que unos salvajes en Santa Marta, le prendieron fuego a un refugio de gatos, eran más de 50 gatos callejeros algunos recién nacidos, y sin ningún escrúpulo los quemaron.

Me espanté con esta noticia, y ví lo que no quería aceptar, no merecemos estar en este mundo. ¿A qué vinimos a sembrar caos, a irrespetar leyes, a dejar de ser humanos y convertirnos en unos zombis vestidos con el signo de peso?

Si alguien tiene una explicación ojala me la den, porque no entiendo el sentido de vivir de esta forma, o será que debo convertirme en lo mismo. Si es así, porque muere gente buena y útil a la sociedad, por qué están sobreviviendo los malandros. Estoy llena de dudas y de preguntas sin respuesta, sin ser muy religiosa, le pregunto a Dios, ¿por qué? Ayúdame a entender…

Magda Correa de Andreis