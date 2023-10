Candidatos a rendir cuentas | Los lectores escriben

Con la Resolución 0285 de 2010, el Consejo Nacional Electoral adopta la herramienta cuentas claras que permite a partidos, movimientos, organizaciones políticas y a candidatos elaborar el informe de ingresos y gastos. La presentación de informes contables es un proceso digitalizado, de acuerdo a parámetros establecidos y a la información entregada en la inscripción. Es obligación de los aspirantes a cargos de elección popular organizar la documentación financiera.

Los candidatos deben cumplir con el reporte de la información contable. Para realizar la auditoria a las cuentas es necesario que los contadores públicos de los candidatos y de los partidos políticos actualicen permanentemente las aplicativas cuentas claras con las transacciones que se realizan; llevar en debida forma la contabilidad facilita entregar la información solicitada de forma oportuna.

Atendiendo la corporación a la que se aspire no puede superarse el límite de gastos permitido por la ley para las elecciones del año 2023 (Resoluciones 0669 y 0670 del Consejo Nacional Electoral). Los aportes que se reciban y los gastos que se efectúen deberán estar soportados. Durante el proceso electoral, la transparencia es primordial para garantizar que la ciudadanía en general conozca y tenga acceso a la información financiera de los candidatos. La cultura política ha estado marcada por el mercantilismo y la entrada de dineros ilegales para financiar campañas.

La financiación de campañas políticas siempre será un tema espinoso. Si hay algo cierto, es que se invierte gran cantidad de dinero para salir elegido. Muchos recursos que ingresan son difíciles de rastrear. ¿Se reporta en las aplicativas cuentas claras el valor real de lo invertido en las campañas? Es factible que en las cifras no se reflejen todos los ingresos y gastos. Paralelamente, se manejan dineros que no se registran, no se hacen públicos, utilizados para corromper al elector.

La contabilidad debe revelar todos los hechos económicos en que incurran para evitar ser investigados.

Delitos electorales y corrupción van asociados a la financiación. Aunque existen mecanismos de control por parte de los entes competentes, son grandes los riesgos que enfrenta la democracia, no solo en Colombia, a nivel mundial se están presentando situaciones que terminan afectando el derecho a elegir y ser elegido. El interés económico convertido en clientelismo y en gobiernos al servicio de los privados. En las regiones es más notable, la contratación y la ejecución presupuestal son el reflejo de hacia donde se dirigen los recursos por tipo de gastos.

Se aproximan las elecciones territoriales, es la oportunidad para que los candidatos y sus asesores adquieran mayor sentido de pertenencia, ética y responsabilidad cumpliendo las reglas de la democracia y reportando razonablemente sus cuentas.

Roberto Carlos Torres Aguas