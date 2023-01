Angustioso año 2023 | Los lectores escriben

A propósito de la peste de wuhan China este año 2023 va metido, ya estamos a 17 de enero y lo que palpo en muchos hogares es angustia por aquí y angustia por allá, así estén recibiendo subsidios porque aquí subsidios por allá, devolución del IVA por aquí, devolución del IVA por allá, y la angustia es por el alza incontrolable de los productos de la canasta familiar, pareciera que no hubiera autoridad alguna, que detuviera estos desafueros de muchos vendedores, en los que predomina el síndrome del “traqueto” los cuales quieren enriquecerse en un dos por tres. Ya es hora que en todas las alcaldías del país se desempolven las oficinas o inspecciones de precios pesas y medidas, con nuevas funciones.

Millones de Colombianos todavía no han visto un cambio en el nuevo gobierno a excepción de la reapertura económica y diplomática con el hermano país de Venezuela y la creación hace pocos días del ministerio de la igualdad, para disminuir las desigualdades e iniquidades, existente en nuestro país.

Para muchos Colombianos es un continuismo del duquismo y uribismo, tan es así que todavía están laborando muchos funcionarios del antiguo gobierno en algunos ministerios y entidades descentralizada del orden nacional y lo peor virtualmente, causando muchos perjuicios ya que la pandemia terminó. A medida que van pasando los meses se nota que Gustavo Pretro se va consolidando o afianzando más en la presidencia; por lo tanto, debe concentrarse mucho más en resolver los problemas que llevaron al estallido social de anterior gobierno: millones de jóvenes profesionales de 18 a 28 años sin estudio, sin empleo, sin emprendimiento y sin oportunidades y que estos problemas no han sido resuelto.

A mi me gustaría que el presidente Gustavo Petro: 1. Creara 6 empresas industriales y comerciales del estado y 6 de economía mixta.

2. Se reuniera en todas las ciudades capitales con todos los empresarios que tuvieron que cerrar sus negocios por las cuarentenas extendidas, para reabrirlas nuevamente.

3. Yo le regalaría el pasaje a 600 mil jóvenes que se quisieran ir a buscar nuevos horizontes en otros países.

4. En los municipios en donde no hay notaría, no hay inspección de trabajo, no hay oficinas de instrumentos públicos y privados, las crearía, y en los sitio donde hay una oficina crearía una segunda, y donde hay dos crearía una tercera y en donde hay 3 crearía una cuarta y así sucesivamente, ya que la población va aumentando en muchos lugares del país.

5. Yo compraría 600 motos niveladoras, 600 cargadores y compraría 600 volquetas y se las donaría a 600 municipios más afectados por las inundaciones del año pasado.

Si yo ahora mismo fuera presidente de Colombia yo me mudaría para la Mojajana sucreña y cordobesa, donde está el boquete Cara ’e Gato y me instalaría en un hotel cercano y dirigiría la nación desde ese sitió y no me levantaría hasta que esté cerrado dicho boquete y con la moto bomba que Estados Unidos le regaló a la gobernación del Atlántico, secaría la parte inundada y la devolvería al río, para que floreciera nuevamente la agricultura en la región afectada desde hace dos años.

Obdulio Antonio Julio C.C 7.592.637