Oposición ya

Hay que aprender de los errores, corregir y después trazar una ruta hacia el futuro.

Las causas de la victoria de la izquierda: 1. Piensan y trabajan estratégicamente, a mediano y largo plazo, son proactivos y están permanentemente a la ofensiva. 2. Fueron capaces de asumir la vocería de diferentes grupos sociales. 3. Se presentaron como el cambio. Que su triunfo fuera posible solo por el santismo y por politiqueros que han pasado por todos los partidos, es lo de menos. 4. Es la narrativa de la izquierda la que impera en los medios, en la academia, en las universidades. 5. Vendieron un imaginario de debacle económico que no se compadece con la realidad. Hoy somos mucho menos pobres y menos desiguales que hace veinte años. La deslegitimación sistemática y paralela de nuestra democracia también tuvo éxito. 6. Aprovecharon la muy mala calificación de la gestión de Duque. 7. Su intención de uribizar la contienda política dio frutos. 8. Su campaña sucia erosionó la imagen de sus contendores. 9. Consiguieron que la juventud les creyera. Entre el 60 y el 65% de los jóvenes votaron por Petro.

Hernández entre primera y segunda vuelta no hizo sino equivocarse. Atacó despiadadamente a los uribistas e insultó a los cristianos, se fue a Miami, se escondió de los medios. En realidad, no tuvo campaña. Ahora comete un nuevo error: deja huérfanos a sus votantes y anuncia que no hará oposición. Yo creo que es su deber legal, pero ese es otro debate.

Petro despierta grandes incertidumbres. La duda de fondo es si gobernará con respeto de la democracia, el estado de derecho, la propiedad privada y la economía de mercado, y tendremos elecciones en cuatro años, como la izquierda vegetariana de Brasil y Uruguay, por ejemplo, o si después de llegar al poder por el voto cooptará las instituciones, sobornará a militares y a magistrados, cambiará la Constitución, impondrá un modelo socialista y se atornillará al poder, como la izquierda carnívora de Nicaragua o Venezuela.

Entre la democracia y el autoritarismo, entre el respeto de las libertades y su violación, entre la economía de mercado y el socialismo, entre el futuro y el suicidio.

Hay que prepararse para los dos escenarios. Si Petro es un carnívoro como lo muestra todo su pasado, no mostrará ni garras ni colmillos sino hasta que tenga el control de los factores de poder que le aseguren su permanencia en el gobierno. Por ahora y por los próximos dieciocho a veinticuatro meses, no los tendrá.

Mientras tanto, sabiendo como se sabía que no le costaría ningún trabajo conseguir mayorías en el Congreso, hay que empezar de inmediato a pensar y trabajar estratégicamente para hacerle oposición, denunciar y combatir cualquier política antidemocrática y empobrecedora del nuevo gobierno y prepararse para ser alternativa de poder en el 2026.

La oposición es solo una opción sino un deber. La democracia no existe si no existe oposición real, firme, vigorosa. Oposición serena, decente, argumentada, capaz de reconocer y apoyar lo que el gobierno haga bien, pero oposición franca y directa.

Para ello son indispensables los nuevos liderazgos. Lo que más quisieran Petro y la izquierda es que continuaran los actuales, desgastados y estigmatizados. La renovación democrática es una urgencia.