12:00 AM Opinión

Elecciones bajo el fusil

De manera que es no solo contra fáctico sino muy peligroso que Petro haya dicho que, en relación con las advertencia por los riesgos y efectos de la violencia electoral, "todo lo que dijeron fue una burbuja con la intención de generar votos”. La declaración de Petro no solo desconoce la importancia de las alertas, institucionales y cívicas, sino que reafirma la idea de que el Gobierno no da garantías suficientes para el ejercicio de derechos políticos.