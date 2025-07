Aunque no escucho permanentemente a los ocho candidatos a la Presidencia, no he oído, dentro de sus discursos y declaraciones, alguna propuesta sobre la segura y efectiva aplicación de todos los llamados “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS), creados en forma legal por el CONPES y acordados dentro de la ONU en marzo del 2018.

Estos Objetivos que programan políticas y estrategias y que tratan de cubrir las necesidades presentes de nosotros los colombianos, fueron establecidos y propuestos en el mismo año 2018 por el Departamento Nacional de Planeación y forman parte del compromiso internacional llamado “ Agenda 2030”, elaborado por las Naciones Unidas.

Causa curiosidad que ningún candidato presidencial haya hecho firmes declaraciones o propuestas sobre el cumplimiento de estos Objetivos en caso de ser elegido, lo que establecería en su posible mandato a nivel nacional, departamental y municipal y que no haya programado el apoyo político y económico de los expertos, en su Presidencia en el orden social, en sus programas de protección del medio ambiente, la reducción de la pobreza, el mejoramiento de la educación y el apoyo al desarrollo industrial y urbano. Por tal razón, quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda este comentario para recordarles y hacerles conocer estos ODS para que se comprometan, definan las acciones de desarrollo sostenible dentro de su posible posición como nuevo Presidente de la República, para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos, mejor cuidado del medio ambiente y su rápida implementación (antes del 2030, por supuesto),lo cual forma parte de los compromisos políticos, sociales y ambientales de nuestro territorio.

Estos ODS, aprobados por la ONU en la conferencia de Río (en el año 2012), fueron establecidos para mejorar la calidad de vida de las poblaciones y ponerle más cuidado al medio ambiente; por lo tanto, deben ser considerados por los candidatos a la Presidencia de Colombia, en sus intervenciones previas a las elecciones de Mayo 29.

Me permito describirlos en forma resumida, por si tengo la suerte de que los distinguidos candidatos y sus respectivos consejeros los declaran como sus compromisos y, el que salga elegido como Presidente de Colombia, los haga cumplir a las entidades nacionales, departamentales y municipales.

Estos ODS constituyen un elemento de trabajo y mejoramiento del nuevo Presidente de Colombia. Esta es la lista resumida de los diecisiete proyectos que buscan un mejor futuro: Poner fin a la pobreza y al hambre, promover una vida sana a todas las edades, garantizar una educación equitativa y promover oportunidades de aprendizaje, lograr la igualdad de género, garantizar el suministro de agua y generar el saneamiento, garantizar el acceso a la energía confiable, promover un crecimiento económico sostenido y un trabajo decente para los colombianos. Promover la industrialización y facilitar la innovación. Reducir la desigualdad entre los países. Garantizar modalidades de consumo y producción. Ejecutar acciones urgentes para combatir el cambio climático. Cuidar los océanos, los mares y los recursos marinos. Gestionar sosteniblemente los bosques. Promover sociedades pacíficas e incluyentes Y, finalmente, Fortalecer la implantación y hacer campañas internacionales para el Desarrollo Sostenible.

¿Hasta dónde llegarán estos distinguidos candidatos a comprometerse en estos importantes objetivos que transformarán a Colombia como parte del planeta? Cordialmente invito a los candidatos para la Presidencia de Colombia o a sus respectivos grupos políticos, a que se informen ampliamente sobre estos Objetivos de valor nacional e internacional y los apliquen sin falta en sus proyectos presidenciales posibles, ¡por el bien de nuestra querida Colombia!