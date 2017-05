Columnas de opinión

Quedan 47 días

Es muy fácil asombrarse y criticar. Es muy fácil indignarse e insultar. Es muy fácil compartir y ‘retuitear’. Lo difícil es actuar y lograr que otros actúen. Esto es quizás lo que más he aprendido en estos últimos cinco meses de esfuerzos, intentando recolectar las firmas suficientes para que exista una ley que imponga la prisión perpetua para los violadores, secuestradores y asesinos de niños. Me duele decirlo, pero la gente tiene poca memoria y, por el contrario, está llena de excusas.

Definitivamente, vivo en un país que no entiendo y que, desafortunadamente, siento que jamás lograré entender. No puedo creer, y de hecho me rehúso a hacerlo, que en Colombia sea más fácil convencer a las personas para que firmen un papel que promueve la intolerancia, que convencer a las personas para que firmen un papel que promueve el sentido común.

Como lo he dicho en ocasiones anteriores, se necesitan 1.750.000 firmas para que este proyecto de ley pueda pasar a un primer debate, pero, lastimosamente, tan solo se han recogido 500.000. No es una locura lo que estamos pidiendo, es literalmente lo que todo el mundo pedía hace tan solo seis meses, cuando un hombre de clase alta de Bogotá secuestró, violó y brutalmente asesinó a una pequeña de tan solo siete años. Es literalmente lo que todo el mundo clamaba a gritos cuando hace unas semanas una niña de tres años fue violada, torturada y asesinada en un municipio del Tolima. Es literalmente lo que todo el mundo pide cada vez que sale en algún medio de comunicación la devastadora estadística que indica que más de cien niños al día son abusados y, por ende, son privados de gozar de una infancia digna.

Sin embargo, lo que más me duele a mí es que, por el contrario, se hayan conseguido en tiempo récord más de 2.300.000 firmas, es decir 550.000 firmas más de las que se necesitaban, para pedir que parejas del mismo sexo y personas solteras o viudas no pudiesen adoptar, con el pretexto de que, de esta forma, se estarían protegiendo los derechos de los niños. Si el mundo funcionara de acuerdo a la lógica de estas firmas, hacer respetar los derechos de los niños significa dejarlos en la calle y darles condenas mínimas a sus victimarios.

No dejemos que la realidad funcione con esa lógica y hagamos lo imposible posible. Tenemos tan solo 47 días para recolectar un 1.200.000 firmas, y yo sé que tú, mi querido lector, haces parte de esa gran porción del país que está convencida de que una persona que sea capaz de violar, secuestrar, torturar, abusar y matar a un niño merece pasar la vida entera en prisión.

Entra a la página www.gilmajimenez.com, descarga el formulario, imprímelo por ambos lados, recolecta las firmas y llévalas al Servientrega que quieras, ellos lo harán llegar a la Fundación Gilma Jiménez gratuitamente.

Porque para poder lograr que haya algo de verdadera justicia, primero debemos poner nuestro nombre en la causa.

marcelagarciacaballero@gmail.com

@marcelagarciacp