Que paguen

Columnas de opinión

Barranquilla hoy presenta una imagen diferente de ciudad. Y una vez se entregue al servicio el nuevo Malecón paralelo al río, tendrá la que siempre debió tener como ciudad de ribera. No más darle la espalda al Magdalena, que al visitante había que subirlo a lo alto de un edificio para mostrarle que lo tenemos aquí, al lado. Hasta los de aquí solo lo veían de lejos, pasando el puente, o desde las alturas. Era otra mentalidad pequeñista, ‘añuñía’, que –gracias a las últimas administraciones– hemos venido superando. Es que son muchas las nuevas obras que se han concebido y construido, todas con criterio de ciudad capital. Vías nuevas, calles pavimentadas y repavimentadas, lo que se creía inviable, la canalización de los terribles y mortales arroyos; iluminados y bien planteados parques por todos los barrios, pasos y diversos establecimientos de salud, escuelas y colegios, en fin, muchas obras se han construido y seguirán construyéndose.

Se anuncia ahora la reconstrucción de la importante Vía 40 entre la calle 82 y Las Flores, sector que está en pésimo estado, y por donde transita gran volumen de vehículos tanto pesados como livianos. Se proyecta, registra EL HERALDO, con glorietas y viaductos. Buena cosa. Pero se programa tal como es hoy: dos carriles por calzada, o sea, será solo una repavimentación sin la tan necesaria ampliación a tres carriles por calzada. Quedaría entonces dicho sector vial como un cuello de botella en medio de la amplia perimetral urbana que con calle 30 y Vía 40 hoy configura la Circunvalar. Mala cosa. Se supone que ello se debe a que su costo se dispararía por la adquisición de tierras. Pero el alcalde ha demostrado su ingenio y capacidad para conseguir plata, de tal manera que las obras queden (y han quedado) como debe ser. Esta, entonces, no debería ser la excepción. Podría por ejemplo, implementarse una Valorización por Beneficio Directo para que los dueños de los predios con frente a la nueva obra contribuyan por lo menos con el valor del área que para la ampliación se les ocuparía, y con algo más para remoción de redes y para subsidiar a los que no tienen el gran poder adquisitivo que poseen la mayoría de los directos favorecidos con la obra, cuyos lotes incrementarían su valor, ya disparado con Puerta de Oro y otras obras distritales. El mayor costo sería entonces solo el pavimento, que de algún cuero Alex seguro sacaría las correas.

Confiemos en que, con su probada visión futurista de gran ciudad, y su ingenio para los mecanismos financieros, aplique fórmulas para que tan importante obra no tenga un sector ‘añuñío’. Que continúe su labor ejecutando obras pensadas en grande. Los directos beneficiados, que no afectados, son poderosos, pero pocos, su renuencia no afectaría la favorabilidad del alcalde, sino al revés, por su impacto urbano. Se sabe que en su campaña anunció que no habría valorización, pero se refería a la de beneficio general, toda la ciudad pagando. Pero aquí sería otra cosa: neneficio directo. Así que, los favorecidos, que paguen.

rzabarainm@hotmail.com