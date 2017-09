¿Qué mató a Rafael?

Columnas de opinión

En la muerte a piedra y cuchillo de Rafael Viloria, el vigilante que fue linchado por un grupo de cortabolsas de poca monta en el barrio El Parque de Santa Marta, confluyen factores tan diversos como diversas son nuestra naturaleza y nuestras circunstancias. Me detengo en los tres más determinantes.

La primera de ellas es la pobreza. Porque, contrario a lo que predican quienes siguen creyendo en los inamovibles morales de papel, los pobres, los abandonados, los condenados desde el nacimiento a no tener nada, a no conseguir nada, a no estudiar nada, a no esperar nada, son los más propensos a desarrollar comportamientos violentos, son los que más probabilidades tienen de graduarse de navajeros, de sicarios y, por supuesto, de cadáveres prematuros. Eso de que en la pobreza hay cierta dignidad y que los malandrines siempre tienen la opción de llevar vidas decentes es un cuento de ilusos. Basta con darse una vuelta por algún barrio marginal para confirmar las ignominiosas condiciones en las cuales sobreviven millones de personas en Colombia, donde la gente crece sabiendo que la única ley posible es violencia.

Un segundo factor es la corrupción, no la que impera en los guetos que solo nos imaginamos cuando leemos las páginas judiciales, sino la que se gesta y se ejerce en los barrios de los privilegiados. Los políticos y sus socios del sector público y privado se han robado, se roban y se seguirán robando una gran parte de los recursos que hace dos siglos se han debido destinar para desterrar la pobreza, para equilibrar las cargas de la sociedad, para minimizar los ambientes en los que personas de carne y hueso se destripan mutuamente para conseguir un puñado de billetes. Los pandilleros intoxicados que blanden cuchillos de carnicero ante la menor provocación, son la más fehaciente consecuencia de los bolsillos llenos de sus colegas: los ladrones que cada cuatro años visitan sus tugurios para prometerles unos pocos ladrillos que a veces se convierten en armas mortales, o para contratarlos con el fin de eliminar a algún contradictor peligroso.

El tercer ingrediente de esta fórmula macabra es esa tendencia tan humana y tan profundamente colombiana de resolver por la fuerza hasta el más mínimo conflicto, estas ganas nuestras de matar.

Somos así los colombianos, nos cuesta concebir el mundo sin el odio y la venganza, quien no está de nuestro lado no es nadie, no es nada, y nos conmueve más la sangre de una mascota atropellada que la de un pobre diablo acribillado en una esquina oscura.

Del asesinato miserable de Rafael Viloria no son culpables solo los navajeros drogadictos que le asestaron los golpes, sino que, de muchas maneras, es responsabilidad de todos: de los que leen este texto y en dos minutos pasarán a la sección de deportes, y también mía, que lo escribo con rabia, después de mirar una y otra vez las imágenes de un hombre quebrantado e inerme que mira el cielo por última vez, como si escribir sirviera de algo.

