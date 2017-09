Pseudoalucinación

Columnas de opinión

Voy en plena canícula, tipo mediodía, llevo casco, lentes para sol, camiseta de mangas largas y guantes, sudadera larga, medias deportivas y zapatos para la ocasión; un morral a la espalda, pequeño pero suficiente para cubrir el área donde da directo el sol. Debajo de todo eso, voy embadurnado de bloqueador solar, para repeler los rayos que rebotan desde el suelo y calientan de abajo hacia arriba. Semáforo en rojo, me detengo antes de la cebra y apoyo mi pie izquierdo en el sardinel. Me miran como preguntándose ¿y este man, qué? Yo los miro con el rabo del ojo, gracias a estos lentes de ciclista que cubren los laterales de los ojos, permanezco impertérrito ante su gesto observador.

Semáforo en verde, todos arrancamos hacia el frente, de repente, la calle es un túnel formado por una gran carpa en la que se proyectan imágenes muy complejas. La primera que aparece es el grupo escultórico de ‘La Puerta del Infierno’, las figuras que Auguste Rodin, con la colaboración de Camille Claudel, realizó con base en La divina comedia, de Dante Alighieri; Las flores del mal, de Charles Baudelaire, y Metamorfosis, del poeta Ovidio.

La primera imagen es El pensador, sentado, desnudo y pensativo; luego Paolo y Francesca en El beso, al momento de sucumbir al pecado, en una clara referencia a Adán y Eva; Ugolino della Gherardesca, el aristócrata y político condenado por traición y encerrado con sus hijos, a quienes se comió cuando se murieron en el encierro; los condenados que ascienden y caen; las tres figuras que representan la victoria de Muerte; las mujeres desesperadas en poses sensuales; la pareja conformada por una figura femenina y un centauro para representar el gozo y la lujuria. Son imágenes que se mueven entre los altos y bajos relieves que dan la sensación de fuego que avanza por toda la carpa creando una atmósfera más caliente que el bochorno de afuera. Nos quemamos igual que los pecadores del último infierno de Dante.

Salimos del túnel y nos espera una enorme página de un periódico que no tiene noticias escritas sino imágenes igual de dantescas: la de la escultura de la Justicia sin la venda en los ojos, amputada de las dos piernas, la espada en el suelo; unas togas que flotan a la deriva mientras se hacen jirones que se convierten en trajes de reclusos con números en el pecho; figuras encapuchadas tocando puertas para recolectar firmas para un proceso electoral cercano; un aluvión de candidatos al primer cargo en un país; mujeres desesperadas llorando a sus desaparecidos, pero no en poses sensuales sino de rodillas y la cabeza contra el suelo, tanto es su dolor; una paloma blanca escapando del País de Nunca Jamás porque la persiguen para matarla, y, como fondo de toda la página, una sensación colectiva de desesperanza, de inseguridad, de no saber para dónde vamos.

Menos mal desperté, con taquicardia, disnea y dolor en el pecho, pero vivo.

haroldomartinez@hotmail.com