Por los aires

Columnas de opinión

La noticia de la suspensión del paro de los pilotos de Avianca se ha recibido con agrado en distintos sectores. Para los usuarios de la aerolínea y para la mayoría de las personas que viajan por avión, sin duda, es un parte de tranquilidad.

Muchos están, desde ya, retornando a sus planes de vacaciones. El sector del turismo también empieza a respirar, pues no auguraba un buen diciembre mientras la operación de Avianca continuara a media marcha. Aquellos que creen que esta empresa es un símbolo patrio, ven a Germán Efromovich como un héroe nacional por ganar la contienda con sus trabajadores. Fueron 51 días de tensión, 51 días en los que un sindicato paralizó a un país entero, 51 días en los que un gigante de la industria aeronáutica tembló ante la firmeza de sus pilotos. El socio mayoritario de Avianca ya advirtió retaliaciones –de esas a las que no llama retaliaciones, pero al fin lo son– representadas en procesos disciplinarios. Es decir, el 13 de noviembre los pilotos retornarán a sus labores, pero aunque la empresa asegura que son bienvenidos, sentirán que les respiran en la nuca.

La lucha del sindicato de pilotos no era fácil. No solo se enfrentaban a un patrón de siete cabezas, sino que no tuvieron la simpatía de muchos sectores. La millonaria pauta de Avianca, y sus buenas relaciones con los medios, se notó en la cobertura noticiosa. Poco se permitió comprender la realidad laboral de los pilotos, poco se avanzó en una discusión seria sobre la seguridad aérea, poco se discutió sobre el monopolio privado y las altas tarifas –y los abusos con los pasajeros– de un servicio que –oh sorpresa– resultó ser un transporte público esencial.

En una entrevista, Efromovich aseguró que al final de todo el proceso no hubo ganadores sino perdedores. Supongo que eso depende de dónde se vea. Se dice que Avianca, de primer tajo, iniciando el paro perdió 2,5 millones de dólares. Las desesperadas fórmulas para enfrentar la emergencia les permitió contener las pérdidas, pero el golpe al bolsillo de la empresa es indiscutible. Por su parte, los pilotos, sin embargo, ganaron. Quedó en evidencia su capacidad sindical y su fortaleza organizativa, y queda en la agenda, aún vigente, los puntos de su pliego de peticiones.

El levantamiento de la huelga se logró a través de una negociación entre la Defensoría del Pueblo y los pilotos sindicalizados, en la que la empresa Avianca se negó a participar de las reuniones. Es decir, que los pilotos retornen a sus puestos de trabajo es un resultado de un pacto entre el defensor del Pueblo y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles. Quizá los usuarios quisiéramos tener la seguridad de que el piloto que conduce nuestro vuelo se sienta apreciado por la empresa, que no se sienta acorralado. Creo que nadie sensato desea que quien lo lleva por los aires sienta que la gente a la que transporta es una multitud frenética que pide su cabeza mientras aplaude al multimillonario patrón.

@ayolaclaudia

ayolaclaudia1@gmail.com