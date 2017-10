Pildorillas II

Columnas de opinión

Como a veces es mejor digerir la pesadez de la realidad en bocados ligeros, va una nueva dosis de “Pildorillas”. En todas se retoman asuntos de ventilada trascendencia y mínima o nula resolución. El bucle en el que andamos acomodados adormece como un mecedor o una hamaca en un patio de domingo con brisa vespertina. Mientras eso pasa, los otros, que son los mismos, siguen despiertos haciendo lo de siempre.

La primera: ¿Qué fue lo que “pusieron en servicio” en la calle 76? Por supuesto que el tráfico vehicular mejora un poco con la apertura de algunos tramos y las intersecciones cerradas por la canalización del arroyo, pero a la luz de los antecedentes no deja de preocupar el que en los afanes por entregar terminen por descuidar aspectos tan importantes como los andenes y los parqueos en una vía de uso comercial.

Bueno es recordar el show con retroexcavadora incluida que se armó hace unos años cuando se inició la rehabilitación de la carrera 51B, misma que luego de entregada tuvo que pasar por la reconstrucción de un buen número de losas mal construidas, sin contar con la demora en la entrega de los andenes. Y hablando de eso, lo de los inconclusos y mal construidos de la 84 amerita, y desde hace tiempo, algún pronunciamiento de los organismos de control.

Ojalá entonces que con la 76 no se repita esa historia, y pendientes quedamos de la evolución del proyecto de la calle 72. Entre otras, ¿cómo se va a pagar eso último?, ¿con vigencias futuras de cuántas generaciones de barranquilleros?, ¿con valorizaciones que pasen sin lectura y mucho menos discusión por el recinto de un Concejo experto en asentir?, ¿con impuestos nuevos?

La segunda: No por ser de Perogrullo deja de ser cierto eso de que la política es dinámica y cambiante; como cierto también es que una posible alianza entre el CR y su avergonzado creador con el CD poco sorprende. Si nos remitimos a lo publicado en la revista Semana y que en su momento fue claramente referenciado en la prensa local, el reencuentro tendría como “componedor” al exsenador Char. Ellos son iguales y se entienden rápido. Si esa alianza llegare a producirse antes de la primera ronda, interesante será ver cómo se bambolean los escuderos de uno y otro lado luego de tanto blandir de espadas por, y en Colombia no es contradicción, el tema de la paz. ¿Grabarán otra canción?, ¿se bailará a ritmo de ‘sabaleo’?

La tercera: Al momento de tipear estos caracteres no se había jugado el partido en Lima. Aparte de lo que haya pasado y por encima de cualquier consideración, ¿cuál es la verdad alrededor del estado de la cancha del Metropolitano?, ¿por qué los comentarios cambian tanto de un partido a otro?, ¿acaso será que en la Secretaría de Deportes no le están prestando la atención debida?, ¿los que están saben lo que tienen que saber?, ¿es lógico que sufra tanto una cancha en la que no dejan entrenar a Junior para, supuestamente, cuidarla?

Seguimos esperando respuestas…

asf1904@yahoo.com

@alfredosabbagh