Pelotas y letras: Tranquilos, nada de nervios

En cama, con el combo de bronquitis aguda y sinusitis diagnosticado por la Dra. Mirna Atencia Coronel, he tenido oportunidad de leer los correos de aficionados del amado Junior de Barranquilla. El tema de la derrota ante Santa Fe que sorprendió a todos es uno de los temas abordados. No porque Junior sea imbatible sino porque debió terminar el primer tiempo con una cómoda ventaja.

El otro es si van a “vender” a Chará al extranjero o si a Teófilo le va a dar la ventolera de quererse ir. Los gurús de nueva era aconsejan dos cosas para vivir a plenitud. Una, vivir el día a día. El pasado pasó, el futuro es posible que no exista, el presente es real. Dos, vivir lo más liviano posible. Sin tanto equipaje pesado y sin cargar la basura de los demás.

No es la primera vez que un equipo de fútbol llega y llega al arco rival sin poder anotar y no es la primera vez que el equipo que se defiende logra anotar un gol y con ello ganar el partido.

Recordé el sábado, viendo el juego, de uno parecido ante el Tolima hace mucho tiempo ahí mismo, en el ‘Metro’. Digo el equipo que se defiende, caso Santa Fe, pero, en verdad, a pesar que Don Goyo jugó 1-4-4-2 con defensa cerrada a ultranza, Junior llegó siempre y remató al arco de Zapata. El problema fue la puntería. Nos faltó Bellingrodt.

El otro tema no me parece a lugar. Es que, además de los correos, en los aeropuertos y aviones mucha gente me pregunta lo mismo. Que si van a “vender” a Chará o si Teófilo decide irse. Les he contestado lo mismo. Que hay que vivir el Junior hoy. Hay que gozar el presente del equipo dirigido por Comesaña. Buen plantel, juega bien y bonito (que son dos cosas diferentes), y es ganador en tres torneos simultáneos.

Hay que ver y apoyar al Junior, celebrar los goles de Chará, degustar el dúo ChaTeo, la generación de juego y el trabajo denodado del circuito de defensas y volantes que es todo un espectáculo de por sí.

El hoy nos da la posibilidad de ver al Junior siempre. En el ‘Metro’ o por televisión en las tres competencias donde participa. Sigamos gozando y apoyando y con buenas vibraciones y energías.

Y tranquilos, nada de nervios. Después la vida dirá…