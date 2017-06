Columnas de opinión

Pelotas y letras: Fútbol...

En los dominios del fútbol no se oculta el sol. Así, parodiando la frase atribuida al rey Carlos I de España podemos decir que hoy se repite aquello porque cuando el astro rey pasa de oriente a occidente, y sigue su curso, siempre está alumbrando algún partido de fútbol. En los cuatro puntos cardinales se juega al fútbol minuto a minuto sin descansar. Sea verano o invierno. Otoño o primavera. Bajo el ardiente sol o la fría luna.

Esto porque estoy viendo el partido de la final del Mundial Sub 20 en Corea del Sur (Venezuela 0, Inglaterra 1). El juego ha terminado y mientras Venezuela llora, los ingleses celebran. Los venezolanos descendientes de españoles, italianos y portugueses. Los ingleses mayoría de raza negra, con descendientes de la África madre, negros de las Antillas, japoneses y británicos.

El mundo se ha globalizado y el fútbol da la oportunidad de ver las mezclas de nuestro mundo. Blancos con rasgos negros, negros con pinta de blancos, blancos y negros con rasgos orientales. En el abrazo del campeón aparece un japonés que grita, ríe y llora sin que le caigan las gafas que forman parte del ADN de los ‘japanese’. El fútbol no sabe de discriminación de razas, ni de idiomas.

Me dolió la derrota de Venezuela. Un campeonato mundial sorpresivo hubiera sido una vía expedita para que el técnico Rafael Dudamel le hubiera pedido al mundo que no se olvidara que Venezuela sufre la locura de un dictador.

Gianni Infantino, presidente de Fifa, abraza y le dice algo a Dudamel que contesta: “cuente con nosotros”.

Debiera ser lo contrario, que Infantino le hubiera dicho a Dudamel “cuenten con nosotros”.

Me escribe el Dr. Francisco ‘Pacho’ Maturana que ha vuelto al ruedo como técnico del Once Caldas. Me habla sobre doblajes, permuta, respeto de zona, repliegue, agresividad, correr perfilado. Que no son solos los goles sino el juego en sí. Que defender es un arte. Señala la importancia de bajar el centro de gravedad a la hora de los duelos individuales o el repliegue. Apostilla sobre la necesidad de enseñar a las nuevas generaciones para que no lleguen con niveles de mediocridad. Fútbol puro.

El fútbol es una pandemia. En la radio, fútbol. En la televisión, fútbol. En la prensa, fútbol. Cibeles, fútbol. Neptuno, fútbol. La puerta de Alcalá, fútbol. Bernabeu, fútbol. Calderón, fútbol. La puerta del sol, fútbol. Atocha, fútbol. Colombia juega mañana vs. Camerún en el Estadio de Getafe, fútbol.

El fútbol sigue alumbrando. Y el sol sigue jugando. O a la inversa. Fútbol…