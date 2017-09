pelota de letras: Aquel recuerdo de Asunción

Columnas de opinión

Las confrontaciones del Junior contra equipos paraguayos en Copa Libertadores tienen en su historial un juego donde el alto gobierno colombiano intervino para evitar que el Pibe Valderrama jugara un poco antes del Mundial de Fútbol USA 1994.

El 18 de febrero de ese año, Colombia (DT Maturana) se midió en partido amistoso a Suecia en el Estadio Joe Robbie de Miami. El partido terminó 0x0 pero fue lo que menos importó. El Pibe fue lesionado por un rival que le tiró un planchazo un poco antes de terminar el primer tiempo.

El Pibe, sin saber que se había roto parcialmente el menisco de la rodilla derecha y que, además, había sufrido esguince de rodilla siguió jugando así con evidentes muestras de dolor. En el minuto final del primer tiempo, El Pibe fue a cobrar un tiro libre y las muestras de dolor fueron más que evidentes. Después tiró un planchazo y fue expulsado.

Desde ese momento el país estuvo en vilo puesto que era más que evidente que, con la operación que después le practicaron, era poco probable que jugara el mundial.

A la par, la Copa Libertadores comenzó el 2 de marzo con el Grupo 1 integrado por Junior, Medellín, Cerro Porteño y Olimpia. El 12 de abril Junior fue a Asunción y perdió 1x0 con Olimpia y tres días más tarde cayó 1x0 con Cerro Porteño. Yo estuve en esa gira en la que se vivieron algunos sucesos que, hoy, después de 23 años, ninguno de los actores lo desmintieron.

El tema es que se dijo que el presidente César Gaviria Trujillo había llamado a Fuad Char, a instancias del DT Francisco Maturana, para que el Pibe Valderrama no reapareciera ante Olimpia. Fuad Char llamó al DT Julio Comesaña y le informó sobre la situación. El temor era que Valderrama se volviera a lesionar. Que estuviera adelantando su recuperación. Alguien puso en autos de la situación al Pibe y este, cuando Comesaña fue a hablar con él, le dijo palabras más, palabras menos, “bueno Julio, voy a jugar o no voy a jugar. Porque si no, me voy ahora mismo para Colombia”. Julio le habría dicho “¿quieres jugar?”. El Pibe le respondió “para eso vine aquí”. Julio le contestó “entonces jugarás”.

El tierrero que se armó fue de padre y señor mío. Las camándulas y estampitas a la Virgen del Carmen se agotaron y todo el país rezó para que no pasara nada. Y efectivamente nada pasó y después Valderrama jugó el mundial gringo. La otra anécdota es que el Pibe no participó ante Cerro Porteño en el segundo juego porque una de sus abuelitas murió y regresó antes para estar presente en su sepelio.

Historias maravillosas de un pasado brillante...