Pechugas sofisticadas

Esta semana me enteré que los niños de los colegios públicos de Cartagena se estaban comiendo unas pechugas de pollo de $40.000 cada una, y salí averiguar cuál era el renombrado chef que estaba cocinándoles a estos estudiantes. ¿Será que los hermanos Rausch decidieron expandir su negocio? ¿Será que Álex Quessep cerró sus locales para dedicarse a las cocinas escolares? ¿Será que ahora los paladares de estos niños se convirtieron en los más sofisticados del país?

No, no y por supuesto que no. Lastimosamente, esto que la Contraloría General de la República ha destapado en la última semana, es algo más que recurrente en Colombia. El desorden de las contrataciones directas de la alimentación escolar, que permite que funcionarios públicos deshonestos se aprovechen para hacer de las suyas, es uno de los temas que más deberían preocuparle al gobierno y a las autoridades competentes. Esto que se ha descubierto sobre el entonces alcalde de Cartagena Manolo Duque, en donde supuestamente firmó un contrato altamente ‘irregular’ con pechugas de pollo por más de $40.000 cada una, panes a $900 y recursos alimenticios que jamás llegaron a sus destinatarios es, irónicamente, el pan de cada día de este país.

Y es que según las declaraciones del contralor de la nación, Edgardo Maya, son 17 los departamentos que están enlodados con este tipo de ‘irregularidades’ en las contrataciones de la alimentación escolar.

Irregularidades que van desde inflar precios en un 500%, hasta mandar comida que está vencida. Irregularidades que, como sucede con los ladrones de cuello blanco, se pasan por ‘el forro’ la decencia humana, y dejan a miles de niños y niñas con mala nutrición. Irregularidades que tienen hoy al resto del país diciendo lo mismo: ¡hasta cuándo!

No hay derecho que en este mundo haya gente tan ruin, y que tanta de esa gente haya tenido que nacer aquí. Se roban las carreteras, se roban los túneles, se roban las obras, se roban los puentes, se roban los colegios, se roban los hospitales, se roban la salud, se roban la educación y ahora, también, se roban la alimentación. Sinceramente, a mi no me cabe en la cabeza cómo es que duermen en las noches, pero, peor aún, cómo es que el sistema de control político permite que esto siga pasando, cómo se dan cuenta de todo tan tarde, cómo es que nadie ejerce su labor como debe ser. Definitivamente, todo está tan corrupto que por dónde comienza termina, y por dónde termina comienza.

Y los abogados salen diciendo que “así no fue”, y con la justicia tan podrida que tenemos, muchos de ellos salen campantemente caminando. Y todo sigue volviendo a suceder. Y los que vuelven a perder son los niños, los pobres, los débiles, los vulnerables, los que no tienen voz, los que no tienen poder y los que no tienen con qué. Hasta que, por obra y gracia del Espíritu Santo, a los bandidos los vuelvan a pillar y la gente se vuelva a indignar, pero, lastimosamente, prontamente a olvidar.

Porque la Tierra sigue girando y, más temprano que tarde, volverán las pechugas de 40.000, disfrazadas de 35.000.