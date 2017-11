Para los ‘influencers’

Columnas de opinión

Para nadie es un secreto que el mundo ha cambiado, que las aplicaciones están transformando la manera como consumimos, que la televisión está siendo, cada vez más, reemplazada por plataformas como YouTube y Netflix, que Twitter y Facebook son los nuevos canales de la información, y que la forma de vender un producto ya no es lo que solía ser. Oficialmente, ya nadie le cree a la modelo que se hace pasar por ama de casa, perfectamente maquillada y peinada, mientras vende un producto de cocina que seguramente no sabe ni cómo se usa.

Las marcas están obsesionadas con crear experiencias, con volverse tendencia y con llegarle de manera orgánica a la gente. Términos como influencers digitales, engagement y modelos no modelos, ya son comunes y muchas empresas están cambiando la manera de hacer su publicidad para embarcarse en este tren de la era digital. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y hay que saber que este mundo también tiene sus ‘tramoyeros’ que quieren vender ‘gato por liebre’.

Lastimosamente, en esta industria (también) están los que se encargan de engañar a las marcas con cifras y números falsos. Así como están los que engañan con títulos falsificados y con experiencias laborales que no existen, así mismo están los que compran seguidores y likes fantasmas. Se hacen pasar como ‘figuras públicas’, cuando en realidad, lo único que han hecho es pagarle a alguien para que los ayude a comprar seguidores. En vez de crear contenido original, de trabajar en formar una imagen y de cultivar un público fiel, esta gente paga y, lo peor, es que se cree el cuento de que por eso ‘se lo merece’.

Muchos me dirán que porqué me importa tanto, y yo les respondo lo siguiente: no hice un canal en YouTube para hacer plata, ni me la paso subiendo contenido a Facebook, Instagram o Twitter porque ‘me quiero volver millonaria’ (de hecho, tengo un trabajo de esos que van de ocho a doce y de dos a seis con el que me mantengo sola), por el contrario, lo hice y lo hago porque me apasiona entretener a la gente, porque me encanta hablar de lo que pienso y creo, y porque siempre había querido encontrar un espacio que fuese mío, sin embargo, si en un futuro puedo vivir de lo que amo hacer, me encantaría poderlo hacer. Me gustaría saber que aún estarán allí afuera empresas y personas que crean que esto que muchas y muchos nos esmeramos construyendo, cuenta con un público veraz. Me gustaría saber que, si creo mucho en una marca, tendré la opción de unirme a ella para llevar experiencias a quienes me siguen porque han escogido hacerlo. Y, me gustaría, sobretodo, saber que este mundo no está tan corrupto, como para que también aquí, triunfen los que mienten, los que roban y los que se hacen pasar por lo que no son.

Es por esto que hoy, hago un llamado a todas las empresas, marcas y fundaciones a que se enteren cómo saber quién los engaña. Si el número de seguidores es proporcional con el número de likes, si los likes son proporcionales con el número de comentarios, y si quienes ‘likean’ siguen a la persona. Yo sé que suena un poco confuso, pero hay varias aplicaciones que los pueden ayudar. Y yo sé que suena ridículo, pero hay gente que es capaz de cualquier cosa.

Porque llegó el momento de olvidar los números, para poder enfocarse en la sustancia.