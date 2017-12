Palestra deportiva | No hubo delegado de la Adefutbol

Columnas de opinión

No se crea que la lucha por la posesión deportiva de los grandes astros del fútbol argentino especialmente había sido resignada por los dirigentes argentinos. Por el contrario apelaron desde los estrados de la FIFA hasta el umbral de la confederación sudamericana de fútbol. Unos y otros declinaron tomar medidas contra la división mayor del fútbol colombiano, alegando que la oposición al fútbol profesional colombiano, le correspondía tanto a la FIFA como a la confederación.

El máximo representante de la división mayor por aquellos años era Alfonso Senior, que nada tenía que hablar con los miembros de la FIFA, alegando que los jugadores argentinos, uruguayos, brasileros, y salpimentándose entonces ‘le pasaba la pelota’ a los miembros de la división mayor del fútbol colombiano, en abierta rebeldía de la confederación suramericana de balompié.

Como todas las dirigencias que había hecho ‘la legalidad’ había elevado la petición el propio Senior, ante el ministro de educación nacional, quien cometió la acción de no tomar parte en el conflicto suramericano.

Estábamos en el año 1950, y había asumido la presidencia de nuestro país el doctor Laureano Gómez, a quien le descargaron todas las gestiones habidas y por haber, sin ningún resultado. La Federación Argentina de Fútbol decidió dirigirse por primera vez al presidente Gómez, recabándole que como jefe del Estado, y consiguiendo permisos para ocupar estadios que eran de propiedad del Estado, podía interpretar gestiones ante el presidente de la república.

El presidente Gómez, antes de tomar cualquier otra decisión, nombró al señor Eduardo Carbonell Insignares con el cargo de presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Esto no era cosa revestida de legalidad, pero se aceptaba por parte de los dirigentes deportivos de la Dimayor y hasta de la propia Adefutbol, para ver si era factible un entendimiento que restableciera la normalidad futbolística dentro del país. Carbonell consideró que podía gobernar con las dos partes. Conversaciones iban y venían, pero la conversación definitiva no llegaba ni por parte de la Argentina, ni tampoco por la propia Federación Colombiana de Fútbol.

Sin embargo, se llego a un acuerdo de cuatro miembros (dos y dos por cada bando) lo que parecía un amago de entendimiento.

El amago de entendimiento estaba posible entre dos miembros de la Dimayor, y dos miembros de la Adefutbol. Empero como los miembros de la Adefutbol manejaban el modus operandi, reclamaban que la composición del comité de entendimiento no fuera paritario, sino impar. Y se dio la formación paritaria, dos miembros de la Adefutbol y dos de la Dimayor. Pero la composición del lado de la Dimayor se esperaban dos directivos y del lado de la Adefutbol igual: el propio señor Eduardo Carbonell, y un delegado de la liga de fútbol del Magdalena, quien confesó que no se entendía con el señor Carbonell. En ese ínterin no hubo acuerdo en la Adefutbol, y eso no permitió el entendimiento, lamentablemente. Mientras la Dimayor sonsacaba a un delegado para integrar de alguna manera un proyecto de acuerdo al entendimiento final por los lados de la "legalidad", el nuevo comité cojeaba de todos modos porque Carbonell no se entendía con el delegado de Santa Marta.

El problema parecía continuar faltando el segundo representante de la Adefutbol, que no se dio para remplazar.