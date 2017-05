Columnas de opinión

Palestra deportiva: Grescas sí hubo en aquel torneo

A propósito del ‘bing ball’ propinado al jugador americano Brooks Robinson por un pitcher del Torices, pocas fechas después se formó lo que llaman los cubanos "una tángana" en un partido entre Torices y Willard.

Por el Torices estaba lanzando un pitcher cubano de apellido Lombillo, quien tenía maniatado a todo el equipo eléctrico. El mánager de este equipo tenía fama en el béisbol profesional colombiano de ordenar golpes, dados por su pitcher a cualquier bateador. Esta vez la orden que le dio a su pitcher ‘Carrao’ Bracho, era que le lanzara una bola por las costillas del pitcher Lombillo.

Dicho y hecho. Lombillo fue a batear con dos compañeros en base y el Bracho le metió una bola por las costillas. Como era de esperarse, se formó ‘la bronca del siglo’, pues estaba de bulto que ese lanzamiento era abiertamente intencional. Dos policías -que era todo lo que había mandado el cuerpo policivo al estadio- obviamente no podían apaciguar los ánimos.

Al fin se apaciguaron y el juego pudo continuar, pero no con Lombillo en el montículo, que era un jugador de organismo físico un poco débil y el pelotazo de Bracho lo sacó del juego. El partido pudo continuar, pero el Torices, que estaba ganando por el dominio de Lombillo, terminó perdiendo el juego.

Los torneos del béisbol profesional colombiano en su primera parte eran bastante limpios y carentes de pelotazos dirigidos al cuerpo de los bateadores.

En Colombia no se dio nunca el caso que sucedió en un circuito, donde un bateador al cabo de dos o tres lanzamientos que buscaban las piernas de éste, resolvió cobrárselas ahí mismo para un cuarto lanzamiento; el bateador en turno, hombre agresivo por temperamento, no tardó ni segundos en cobrársela al lanzador, haciéndole swing, pero no para batear la bola, sino para dirigirle el bate al pitcher en el montículo. El bate salió con velocidad escalofriante hacia el montículo y el pitcher, que estaba en la tramoya contra el bateador, zarpó hacia un costado y el bate le pasó rozándole las medias de su uniforme.

Por supuesto, esa fue otra ‘chambrana’ que se formó en el estadio tomasino.

De resto todo fue limpio en aquel campeonato que está incrustado en la historia del béisbol profesional colombiano como el torneo que se clausuró por dos pesos por cada dólar que tenía que pagarse cuando la moneda americana saltó de 6x1 a 8x1, determinando esto la clausura inmediata del béisbol profesional.

Ya no podemos seguir, pero con lo que hemos suministrado tienen los lectores de este diario buen material para su conocimiento.