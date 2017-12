País mezquino

Columnas de opinión

Colombia: un país sin garantías, mezquino y egoísta. Gobernado por una clase política elitista y convenenciera. Maquillado de una supuesta economía emergente, mientras se ahoga en la profunda desigualdad. Polarizado hasta el punto de dejar llagas que tal vez no puedan sanar. Aferrado al pasado y sin posibilidades de un futuro real.

Nos quedó grande la paz. Nos quedó grande entender la historia y evitar repetirla. Nos quedó grande leer el subtexto de la politiquería y fue más fácil quedarnos con la manipulación y la mentira. La polarización nació a raíz del miedo que infundieron los supuestos líderes populistas en los ciudadanos, esos que están aferrados al poder y no van a permitir el cambio. Aquellos que defienden sus intereses, bloquean la justicia y la verdad.

El Congreso terminó por hundir las 16 circunscripciones de paz. Finalmente se salieron con la suya. No las aprobaron y les arrebataron una de las pocas ventajas a las víctimas. Su falta de respeto y consideración es denigrante. Se basan en mentiras y sabotean el proceso para su beneficio. No les robaron las curules a la víctimas porque crean que van a terminar en manos de las Farc, saben perfectamente que eso no es cierto. Se las quitaron porque no quieren compartir las curules con personas pobres y afectadas por el conflicto. No quieren soltar el poder ni enfrentar cuestionamientos. Le temen al debate contundente.

Es hora de tener claridad en el asunto. Los políticos que han obstaculizado el proceso, una y otra vez, en lo último que piensan es en la víctimas. Lo que menos les interesa es un país más incluyente y menos violento. Tener al pueblo sumergido en la ignorancia y en la pobreza es su garantía para seguir actuando como siempre.

Es importante recordar que las 16 circunscripciones de paz no eran curules para las Farc, como han tratado de manifestarlo en repetidas ocasiones. El objetivo era permitir que poblaciones afectadas directamente por la violencia pudieran tener, durante un período determinado, un mecanismo especial de representación. Tenían como fin encontrar un camino más incluyente para las víctimas de un conflicto de más de 50 años, para esos espacios olvidados. Darle voz a quienes más la necesitan. Era un pedazo de democracia, de la real. No esa llena de maquinaría política.

Es injusto que el Acuerdo sea despedazado por fines electorales. Es triste que quieran borrar la verdad, que no le den prioridad a las víctimas y que apaguen la esperanza de paz. Es frustrante que los ciudadanos se dejen engañar, que sigan confiando en políticos corruptos, egoístas y convenencieros. Es doloroso mirar para atrás. Aunque la congoja se siente aún más cuando se mira hacia delante y nos encontramos frente a lo mismo… condenados a un pasado perpetuo, un déjà vu que no nos deja avanzar.

Colofón: Los actores colombianos manifestaron su inconformidad frente a la falta de garantías que el Festival Iberoamericano de Teatro (FITB) ofrece este año. El arte nacional se debe preservar y valorar. Es absurdo que los grupos de teatro enfrenten una encrucijada por la desorganización del FITB. Exigimos solucionar el problema, ofrecerle garantías y un espacio real a todos los actores del país.

maria.matus.v0@gmail.com/ @mariamatusv