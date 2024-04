¡Lee la naturaleza!

Para quienes compartimos que Dios es el creador del universo y de la vida o para quienes no lo aceptan, lo único claro es que, de todos los seres vivos existentes en la naturaleza, el único que tiene la capacidad de comunicarse con sus semejantes a través de la escritura es el Ser Humano. Poder leer y escribir es un don entregado a la especie humana.

En lo personal leer ha sido una pasión que me ha envuelto desde que lo aprendí, escribir ha sido un don que me ha llenado de profunda alegría. Disfruto escribiendo, me la gozo con cada palabra, con cada artículo. Me la gocé escribiendo mi segundo libro: La naturaleza se transforma.

En la actualidad somos ocho mil millones de personas que habitamos el planeta, ubicados en cinco continentes, agrupados en naciones de diferentes culturas, distintos idiomas, regidos por innumerables normas sociales y leyes que prohíben, permiten o castigan.

Al momento de nuestro nacimiento somos recibidos en una sociedad y cultura que tiene estrictos lineamientos para encajarnos en ella y etiquetar nuestro futuro. Crecemos y nos educamos hasta alcanzar la madurez, para luego tomar decisiones por nosotros mismos. Y esto incluye nuestra identidad de género y preferencias sexuales.

Desde el binarismo como pilar de la identidad de la especie humana, en mi libro La naturaleza se transforma, reflexiono y me pregunto: ¿Si la capacidad de identificarse con un género distinto al asignado al nacer representa una evolución de la naturaleza? ¿Si la naturaleza realmente permite explorar posibilidades más allá del binarismo? ¿Si la existencia de géneros diversos a los contemplados en el binarismo son el resultado de un error de la naturaleza?

Por más variadas que sean las respuestas, la realidad es que la identidad de género es innegablemente parte de la naturaleza del ser humano. Ya sea que estemos de acuerdo o no, la llamada es a respetarnos y a empatizar, desafiando la discriminación y el odio, abogando por un mundo donde la diversidad de identidad de géneros no sea motivo de división, sino de comprensión y aceptación.

El libro está listo para su lanzamiento en la feria internacional del libro en Bogotá del 17 de abril al 2 de mayo. Los invito a leer La naturaleza se transforma, seguro les aportará elementos suficientes, con los cuales los lectores podrán sacar sus propias conclusiones sobre el tema.

Invito a todos los lectores y a quienes sienten pasión por el universo de las letras, a que visiten la Feria Internacional del Libro, la más importante de Colombia, del 17 de abril al 3 de mayo, en la ciudad de Bogotá en los pabellones de Corferias. En esta ocasión el evento cuenta con Brasil como país invitado de honor, por lo cual su escritura será el centro de conversación en su edición número 36.

En cuanto a la programación cultural, además de su temática principal para este año, Lee la Naturaleza, las actividades abarcan conversaciones sobre ciencia, medioambiente, los asistentes a la feria podrán participar de conferencias y lanzamientos de libros donde estarán presentes sus autores.

¡Acércate y vivamos juntos, la feria del libro!