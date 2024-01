Ene 11, 2024 Opinión

¡El trio!

El tema a discutir no es lo que se hace sino donde se hace, si bien es cierto, el deseo y el placer consentido entre adultos no tiene ninguna implicación de carácter sancionatorio por no ser un acto criminal, estas expresiones tienen la limitación de la moral de las buenas costumbres y no pueden ser realizadas en sitios inadecuados, generando escándalos y molestias a las demás personas que no tienen por qué presenciar los actos sexuales de otros.