Arrendé y explotó

El arriendo de apartamentos por días para cortas estadías, se ha convertido en un atractivo y rentable negocio para propietarios de inmuebles ubicados especialmente en ciudades con una alta demanda de visitantes y turistas, que encuentran atractivo disfrutar de viviendas amobladas de manera confortable de acuerdo a el presupuesto de cada quien.

Este negocio aumenta cada día, debido a la demanda y a la oferta, existen plataforma con cobertura internacional que ofrecen cierto tipo de garantías para los huéspedes y los anfitriones, no obstante, el alquiler de inmuebles para estadías cortas requiere de cierto tipo de requisitos, tal vez, el principal es contar con los permisos y autorizaciones de la copropiedad donde se ubique el inmueble, debido a que por su naturaleza, los edificios se encuentran sometidos a un régimen especial de propiedad horizontal.

En algunos lugares, por la naturaleza jurídica de la copropiedad no esta permitido alquilar o rentar unidades residenciales por cortos periodos o por días.

En los últimos días, en la ciudad de Cartagena, se han presentado dos explosiones presuntamente por acumulación de gas natural utilizado como fuente de energía para algunos electrodomésticos y gasodomesticos como: Estufas, calentadores y las lavadoras con secadoras.

Una de las causas para el origen de las lamentables explosiones, puede ser la falta de información preventiva y de advertencias sobre el manejo redes de gas, de los electrodomésticos y gasodomésticos con los que están equipados los inmuebles dados en arriendo.

Pueden existir algunos casos que algunos huéspedes, no este acostumbrados al manejo de electrodomésticos a gas, porque en sus lugares de residencia no utilizan este sistema y una fuga de gas que se genere no sea percibida por desconocimiento o sencillamente las personas no tienen ni la más mínima idea del peligro que corren.

Lamentablemente, las victimas fatales y quienes se encuentra en grave estado de salud, pensaron disfrutar de unos días de descanso y encontraron la tragedia en común, ocasionada por una explosión al interior del apartamento que habían rentado por un corto periodo.

Razón suficiente para que las autoridades, las copropiedades y las plataformas digitales que se dedican a esta actividad, implementen controles y seguimiento a quienes se dedican arrendar los inmuebles por cortos periodos de tiempo, encaminados a prevenir tragedias por explosión como las ocurridas, que han generado perdidas materiales y de vidas humanas.

Por último, se recomienda implementar manuales informativos y/o documentar a los huéspedes sobre el uso y manejo de las redes de gas y de los gasodomésticos que se encuentran en el inmueble que van a habitar y que se instalen sensores que permitan detectar la acumulación de gases por cualquier tipo de fuga, para que no vuelva ocurrir que ¡arrendé y explotó!