Opinión

¡Afinia nos tiene locos¡

Esperemos que los senadores y representantes a la cámara elegidos popularmente por los habitantes de la región ejerzan la defensa de los intereses colectivos, que las tarifas del servicio público de energía en la costa caribe colombiana sean asequibles y que la prestación del servicio mejore en su calidad y eficiencia para que no aplique los versos del estribillo “afinia me tiene loco afinia me va a matar”.