¡Un encuentro con la lectura!

De todos los seres vivos creados por Dios, el único que tiene la capacidad de comunicarse con sus semejantes a través de la escritura es el Ser Humano. Poder leer y escribir es un don divino entregado al hombre, ya que somos el resultado de una creación a imagen y semejanza de Dios, según el libro de Génesis 1:27.

En lo personal leer ha sido una pasión desde que tengo uso de razón y escribir un don que me ha llenado de profunda alegría. Disfruto escribiendo, me la gozo con cada palabra, con cada artículo y ahora con mi primer libro "De comprador a propietario" el cual escribí con el propósito de ayudar a las personas para que el sueño de tener casa propia no se convierta en una pesadilla, que comprar su vivienda no se torne un problema por falta de conocimiento o por exceso de confianza. Busco con este libro, convertirlo en una herramienta necesaria para una compra satisfactoria. Una guía que busca garantizar la adquisión exitosa de un inmueble en Colombia.

Estoy seguro que en este escrito hallarás respuestas a todas esas dudas que puedan surgir al momento de adquirir un inmueble, evitándote costosos errores. Además sumergo al lector en el mundo de los bienes raíces, para que realice n el negocio de compraventa de un inmueble y así pueda alcanzar sus sueños.

Invito a todos los lectores y a quienes sienten pasión por el universo de las letras, a que visiten la Feria Internacional del Libro, la más importante de Colombia, del 18 de abril al 3 de mayo, en la ciudad de Bogotá en los pabellones de Corferias. En esta ocasión el evento cuenta con México como país invitado de honor, por lo cual su escritura será el centro de conversación en su edición número 35.

En cuanto a la programación cultural, además de su temática principal para este año, ‘Raíces’, las actividades abarcan conversaciones sobre ciencia, paz y reconciliación, medioambiente, mujer, Latinoamérica, música y narrativas gráficas, entre otras.

Asimismo la plataforma también se dedicará en gran parte a la conversación y muestras para los autores nacionales, de los cuales somos varios autores pertenecientes a la costa Caribe colombiana.

¡Acércate! y vivamos juntos, quedan dos días a este encuentro con la lectura.