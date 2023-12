¿Quién rescata a los bomberos?

Por mandato supremo de nuestra constitución política están establecidos como fines del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”

Dentro de los fines y funciones esenciales del Estado se desprende en orden de prioridad la protección de la vida, de los bienes de los ciudadanos y las personas que residen en el territorio colombiano. La gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos es responsabilidad de todas las autoridades en especial, de los alcaldes en los municipios, de los gobernadores en los departamentos y del presidente en toda la república de Colombia. No obstante, la necesidad de tener los elementos necesarios y los bomberos capacitados para atender emergencias pareciera no ser una prioridad para el gobierno nacional, los gobiernos locales y departamentales, muchos municipios no cuentan con los equipos necesarios ni con el talento humano suficiente para atender emergencias por incendio, la falta de interés en cumplir cabalmente los fines esenciales del Estado en cuanto a la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos no son atendida con la responsabilidad y obediencia que amerita.

Las normas internacionales establecen que una población debe tener un bombero por cada mil habitantes, el servicio público esencial de atención de emergencias debe ser prestado de manera ininterrumpida 24/7 durante todos los días del año, mientras los ciudadanos trabajan o descansan los bomberos deben estar atentos para atender cualquier emergencia que la ciudad afronte.

Los cuerpos de bomberos no solo deben tener el número de hombres necesarios de acuerdo con los habitantes de la población también deben contar con los equipos de contingencia, vehículos, ambulancias, potentes máquinas con la capacidad de atender emergencias en alturas debido a la gran construcción de edificios, cada vez con mayor número de pisos, la vida y sus bienes son el don más preciado para un ser humano y el Estado debe garantizarlo, los bomberos de Colombia necesitan que se les dé la dotación necesaria en equipos adecuados y el personal idóneo para que los colombianos podamos estar protegidos, ¿Quién rescata a los bomberos?.