Más control y menos bla, bla, bla

La retórica del presidente Gustavo Petro, en la alocución del domingo a las 7 pm por el canal de tv, cuyo tema principal fue la caída de la reforma laboral, tiene un contenido dramático, irreal y muy difícil de creer.

El interés presidencial por salvar la pensión y el trabajo de la "señora de los tintos" y del campesino, asediados y oprimidos por la tiranía, lo llevó a realizar una comparación de la derecha con la inquisición, siendo esta una de las más grandes estupideces e incoherencias que he escuchado. Inaceptable para un presidente un discurso tan primario, con un contenido más de charlatán que de un jefe de Estado. Su discurso fue un verdadero insulto a la inteligencia.

Sr presidente Petro para ayudar a la señora de los tintos, a los campesinos y demás trabajadores, usted debe ejercer el control sobre el gasto público y dar seguridad a todos los colombianos sin distinción alguna para que no nos atraquen en las esquinas. Debe evitar que el pago del impuesto predial de nuestras viviendas y de rodamiento de los vehículos, se lo roben; procurar que las vías concesionadas sean seguras, que el desplazamiento de nuestros campesinos por culpa de los grupos criminales no sé de más, que los malditos políticos y funcionarios corruptos no puedan favorecer a sus amigos con contratos que no se ejecutan, calles que no se pavimentan, escuelas que no se construyen, puestos de salud inconclusos, veredas sin carreteras.

La corrupción, la impunidad, la inseguridad merecen la atención de su excelencia. Sr presidente abra los ojos, que su círculo más cercano está podrido y corrompido. Por favor ya dese cuenta que su hijo, su hermano, algunos de sus ministros, su jefe de gabinete y su embajador, se han comportado en contra de sus principios, en contravía de sus propósitos y de sus ideales. Dese cuenta que está solo, que debe rodearse de personas preparadas, con principios, con moral, con ganas de transformar la Colombia saqueada y empobrecida, sólo así podremos reconstruir un verdadero Estado Social de Derecho.

No siga desperdiciando su tiempo, lleva un año de gobierno desastroso. Dedíquese a luchar sin tregua contra la corrupción y contra la impunidad. Esfuércese por recuperar lo que por años nos han robado y usted prometió recuperar. Dedíquese a cumplir las promesas que hizo el día de su posesión como presidente de los colombianos.

No malgaste su tiempo intentando reformar lo imposible, concéntrese en controlar el saqueo y así podrá obtener la transformación y el bienestar que Colombia necesita. Si quiere pasar a la historia como un gran líder, un jefe de Estado memorable y no como otro más de la lista sin memoria, ni ganas de recordarlo, entonces le sugiero menos carreta y más control; incluyendo la revisión exhaustiva de quienes -por su propia decisión-, cotidianamente lo acompañan.