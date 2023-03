¡Las mujeres ya no lloran, facturan y denuncian!

La traición es una de las afrentas más dolorosas para un ser humano. De la traición no se salvó ni el hijo de Dios hecho hombre, quien por unas monedas fue entregado al sanedrín, por uno de sus doce discípulos, con quien se sentó a la mesa, compartió el pan, el vino y hasta le dio un beso en la mejilla.

La traición en las relaciones de pareja ha estado presente y sin discusión alguna seguirá siendo un hecho generador de separaciones, divorcios y terminación de noviazgos en las parejas de todas las orientaciones.

El 31 de diciembre, mientras esperaba la llegada del nuevo año 2023, compartía con mi esposa en la playa de un hotel en Cartagena, donde se realizaba una fiesta de noche buena; con la participación de destacados artistas, que motivaban a los asistentes con sus presentaciones. Cerca de la mesa donde nos encontrábamos, estaban unos jóvenes enamorados disfrutando del ambiente. Mi esposa me dijo: “Ese es el hijo del presidente, el que es diputado en el atlántico”, dirigí mi mirada hacia la joven pareja y me pude dar cuenta que efectivamente era Nicolás Petro.

Me dice mi esposa: “es joven y la esposa también”, a lo que le respondí: no creo que sea la esposa uno no se besa así con la esposa, ni las esposas bailan de esa manera; luego recibí una mira con la última censura del 2022. Inmediatamente tomé mi celular y googleé a Nicolás Petro y su esposa, encontrándome con notas que decían que se había separado de su esposa y estaba iniciando una relación con una joven modelo, que había sido la mejor amiga de su ex.

Hoy, tres meses después se destapa el escándalo de la recepción de dineros por parte del Nicolás Petro, hijo del Presidente de la República y diputado en el departamento del atlántico. Dineros presuntamente entregados por personajes polémicos, con una reputación cuestionada, pero sin deudas con la justicia, hago la aclaración para no meterme en problemas.

El escándalo tuvo lugar, tras las declaraciones de la exesposa de Nicolás, Day Vásquez, quien asegura que el diputado, no sólo recibió dineros, sino también vehículos de alta gama por parte de algunos contratistas del Estado; que todo lo recibido no fue destinado para financiar la campaña Petro, sino que quedaron en poder de su hijo y que su exsuegro no tenía conocimiento de esto.

Es obvio que Nicolás Petro se habría separado de su esposa, iniciando una relación con otra mujer de aspecto joven y bello, causa suficiente para que su ex tomara decisiones y sacara a la luz todos los pecados cometidos o los trapitos sucios, como acto de venganza, dolor o desquite. Pero más allá de esto, las declaraciones de Day Vásquez revelan que de la ambición y la corrupción no se escapan con facilidad.

Las mujeres víctimas de la traición de sus parejas, están dispuestas a todo, algunas facturan como nuestra querida Shakira y otras como Aida Merlano y Day Vásquez, denuncian.