¡La sangre dorada de Petro!

Siempre he sido respetuoso de la vida privada de las personas, pues considero que la intimidad y el buen nombre deben ser apreciados como derechos humanos fundamentales, la discreción y la confidencialidad solo pueden ser develadas por cada individuo, siempre y cuando no sea el círculo consanguíneo más cercano quien permita que la información reservada y privada sea revelada, aspecto que se puede considerar como traición; aun con el costo de auto incriminarse o perjudicarse por el contenido de lo confesado. Razón suficiente para poder generar esta columna de opinión sin faltar al respeto de la familia presidencial.

Las declaraciones realizadas en los medios de comunicación por familiares de la primera línea de consanguinidad del presidente de los colombianos, hijo (Nicolás Petro) y hermano (Juan Fernando Petro) sobre aspectos personales y familiares; tales como dineros que ingresaron a la campaña presidencial y que no fueron registrados, pero terminaron en manos de Nicolas Petro, utilizados para comprar vehículos y objetos de lujo o aspectos sobre la salud y las enfermedades que padece el primer mandatario de los colombianos o sobre cómo más de un millón de votos que llegaron a la campaña en lugares dominados por personas privadas de la libertad, trajeron a mi mente la historia narrada por los autores Françoise Sagan, Monpezat y Quoirez, en su obra, La sangre dorada de los Borgia, una turbulenta historia ocurrida durante la época del renacimiento italiano, narra un contenido lleno de intriga, en el que sus personajes demostraron un feroz apetito por el poder, dispuestos a cometer actos inapropiados para realizar sus propósitos.

La familia dorada presidencial, solo coincide con los Borgia en sus orígenes italianos, coincidencia encontrada en la biografía publicada por Wikipedia: Gustavo Petro nació el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, Córdoba, ​ hijo del docente Gustavo Petro Sierra y Clara Nubia Urrego. Su bisabuelo paterno, Francesco Petro, migró desde el sur de Italia en 1870 al norte de Colombia,​ motivo por el cual posee la ciudadanía de ese país. ​ Fue bautizado Gustavo Francisco en homenaje a su padre y su abuelo. Entonces me ubico en la realidad, la coincidencia con la familia papal de Gregorio Antonio y lucrecia Borgia con los Petro, no era por los comportamientos, intrigas, avaricia o escándalos de corrupción, la sangre dorada de los Borgia provenía de su linaje papal, mientras que la de Petro se le puede atribuir a el lugar de su nacimiento en ciénaga de oro, municipio del departamento de Córdoba. La historia de la humanidad se construye con los hechos relevantes de cada periodo y en la historia de Colombia quedara registrado como el primer presidente de izquierda, que llegó al poder, con la promesa de cambiar y reformar las políticas de gobierno, en pro de los necesitados, de luchar contra la corrupción y las malas prácticas, al principio pensé que la oposición no lo permitiría, con el paso del tiempo la oposición mas grande que ha tenido que sortear el gobierno ha sido los ataques que provienen de su propia familia, ¡la sangre dorada de Petro!