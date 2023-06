¡Feliz cumpleaños Cartagena! 490 razones para cambiar

El 1 de junio cumplió 490 años de su fundación Cartagena de Indias, ciudad fundada por Don Pedro de Heredia en el año 1533, sobre terrenos que ocupaban los indígenas caribes, quienes poseían un asentamiento llamado “Calamarí”, en su vocablo se le atribuye el significado de “crustáceo” o “cangrejo”. Esto debido a la abundante población de esta especie que se encontraba entre las ciénagas y terretremos de bajamar, continuos y cercanos al mar caribe.

Son muchas las historias y leyendas contadas, sobre la historia de Cartagena, pero solo tendrán la razón quienes logren probar la verdad absoluta. El nombre de Cartagena de Indias, según algunos relatos surge en remembranza de la ciudad portuaria de Cartagena, en Murcia, ubicada al sureste de España, de donde provenían la mayoría de los hombres que conformaban la tripulación que acompaño a Pedro de Heredia, en la expedición colonizadora que emprendió.

No soy historiador; pero sí, un eterno enamorado de esta ciudad a la que considero mi tierra prometida, sin importar sus altas temperaturas, la excesiva humedad, he logrado mantener durante más de treinta años mi existencia; razón suficiente para sentir gratitud hacia la heroica ciudad, cariño por sus gentes, admiración por sus costumbres, respeto por su historia, colmada de relatos y leyendas originales y únicas en el universo.

A veces duele encontrarme con una Cartagena olvidada, abandonada, saqueada, empobrecida, rodeada por la corrupción, pero llena de lugares maravillosos, únicos, que, bajo el cielo azul, deslumbran a sus visitantes, quienes muchas veces conocen mas de su historia y de su cultura que las nuevas generaciones que la habitan en los barrios periféricos, carentes de la presencia del Estado, inseguros, sin servicios públicos, sin transporte, donde la pobreza y el hambre solo son “derrotadas” por la alegría de sus habitantes al ritmo de la champeta.

Cartagena de Indias, no mereces lo que recibes, ni la forma en como eres tratada. Sobre ti ha estado la atención de los piratas en tiempos pasados, de los corruptos en el presente, no hay diferencia en el tiempo cuando de saquear se trata. El heroísmo de tu gente se ha adormecido, pero todavía creo que no se ha perdido. Hay suficientes motivos para despertar y doblegar la tiranía de los malvados, porque como dice tu himno:

“Libertad, libertad,

La fe con ardor gritó

Y en un once de noviembre,

Fue la heroica Cartagena,

Quien del yugo las cadenas

Cual leona fiera destrozó…"

En pocos meses, el pueblo debe elegir el alcalde para los próximos cuatro años, junto con los concejales que ejercerán el control político. Esta es una oportunidad para remediar el desastre ocurrido con la elección del actual mandatario, y concejales. Cartagena necesita una renovación de su clase política para salir de la inseguridad, el desempleo, el abandono administrativo y la corrupción que predomina, que tanto daño le hace.

Cartageneros existen motivos suficientes para no seguir permitiendo el dominio de la corrupción, ni la incapacidad de los gobernantes. Hoy primero de junio digamos ¡Feliz Cumpleaños Cartagena! tenemos 490 razones para cambiar.