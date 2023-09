¡El narciso contra el chabacán!

Solo por curiosidad quisiera presenciar un debate entre el representante a la cámara Miguel Polo Polo y el alcalde de la ciudad William Dau Chamat, las peleas entre locos son para alquilar balcón, el representante Polo Polo, con su discurso de odio, el sectarismo recalcitrante por la derecha, acompañado de insultos, irrespeto y grosería, no se aparta de la chabacanería que acompaña al primer mandatario de Cartagena y como cada caja tiene su tapa, esperemos que Polo Polo, por fin haga algo bueno y con su critica al desempeño del alcalde contribuya con las soluciones que tan urgentemente necesita la ciudad.

El alcalde Dau ha demostrado que, con comportamientos grotescos, con el uso de palabras soeces y actuando como chabacán no tiene rival, a la hora de la verdad nadie quiere tener confrontaciones con un desequilibrado, razón para mantenerse en el poder durante los cuatro años del periodo, hecho que no ocurría desde hace más de una década. Reconociéndole que ha mantenido al margen a las fuerzas políticas y al clientelismo, impidiéndoles hacer mal uso del presupuesto de la ciudad, para William Daud fue mejor no ejecutar ni hacer obras para que los recursos del distrito no fueran saqueados en lugar de ejecutar y controlar. Esperemos que el próximo alcalde haga buen uso de los recursos y realice las obras que la ciudad tanto necesita. El representante Polo Polo, defensor de la ultra derecha, ha demostrado que para ser un Honorable Parlamentario, no se requiere de gran talento ni de cultura, mucho menos de experiencia ni de preparación académica, a tal punto que su curul como representante a la cámara por la circunscripción especial afrodescendiente le ha servido para atacar y criticar a la vicepresidenta, con quien comparte los rasgos afro pero no el helicóptero.

Esperemos que la mejoría mental que demostró el representante a la cámara al asumir la defensa de la ciudad de Cartagena, se prolongue en el tiempo para que entre todos los colombianos unidos ayudemos a mejorar las condiciones de pobreza, seguridad, infraestructura y hacer de la bella Cartagena la ciudad mas hermosa, amable y acogedora de Colombia, mientras tanto que siga la discusión entre el narciso y el chabacán.