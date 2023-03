12:00 AM Opinión

El 17 de marzo de 2020

Fue una época de miedo, de dolor, de entender lo vulnerables que somos. No se salvaban ni los acaudalados; murieron médicos, políticos, pobres, ricos, jóvenes y adultos. El miedo era el común denominador y no discriminaba a nadie. Gracias a Dios todo fue superado, llegaron las vacunas, y aunque podamos decir que la vida volvió a “la normalidad”, lo cierto es que ya no es como antes.