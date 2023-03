Marihuana y Superyó

Durante los tiempos se ha discutido si la marihuana es adictiva. Lo cierto es que su consumo se abre paso como una alternativa medicinal o recreativa en algunos países del mundo.

Al margen de tales vericuetos considero que el consumo de marihuana puede ser la puerta de entrada a la adicción a drogas más fuertes, el alcoholismo y la autodestrucción del ser humano, razones suficientes para emprender campañas para la prevención de su consumo, especialmente en niños, adolescentes y jóvenes.

No hay que ser mojigato para entender que las personas son libres de hacer lo que deseen con su vida. Pero cosa distinta es presentarse como ejemplo, para el caso, posar de una sanidad mental de la que se carece, confesando una adicción a la marihuana e insinuar que el consumo del cannabis no es malo para la salud.

Es grave para las generaciones jóvenes en pleno proceso de formación, que, ante los medios de comunicación, una Representante a la Cámara por Antioquia haya manifestado:

“Soy consumidora de marihuana, hacerlo todos los días me encanta. Lo hago de manera regular y me encanta ver acá en el Congreso esa pancarta gigante que dice cannabis, porque rompe con la ideología de este país que, precisamente, criminaliza el consumo”.

“Hacerlo todos los días me encanta y no me da pena decirlo, porque necesitamos una transformación cultural en este país, la marihuana no tiene nada que ver sobre cómo seamos como personas”.

Lo anteriormente expresado en público constituye una especie de confesión de una adicción al consumo de marihuana digna de un estudió psicológico y psiquiátrico profundo desde la teoría de Freud de: “El Ello, El Yo, y El Superyó”.

1. El Ello. Freud proponía que el Ello o Id es la estructura de la psique humana que aparece en primer lugar. A diferencia de lo que ocurre con el Yo y el Superyó, está presente desde que nacemos. Busca el placer inmediato, y por eso lucha por hacer que las pulsiones primarias rijan la conducta de la persona, independientemente de las consecuencias a medio o largo plazo. Es "la parte animal" o "instintiva" del ser humano.

2. El Yo. Esta instancia psíquica surgiría a partir de los dos años y, a diferencia del Ello, se regiría por el principio de la realidad. Está más enfocado hacia el exterior, nos lleva a pensar en las consecuencias prácticas de lo que hacemos y los problemas de una conducta desinhibida.

3. El Superyó. El Superyó aparece a partir de los 3 años de vida, y es consecuencia de la socialización (básicamente de los padres) y la interiorización de normas sociales. Instancia psíquica que vela por el cumplimiento de las reglas morales. El Superyó presiona a tener una personalidad cercana a la perfección y del bien.

¡No a las drogas!