12:00 AM Opinión

Fanatismo nacional ciego

Las personas fanáticas son normalmente irascibles, fácilmente irritables al ser contrariados sus postulados, no siendo infrecuente la hostilidad hacia los que no piensan como ellas. No comparten verdaderos sentimientos con los demás, tan solo empatizan con sus correligionarios en los dogmas y creencias que les unen.