Mejor Horacio que Bill Gates

En lugar de pensar en los amañados y funestos vaticinios del inefable Bill Gates, mejor recordar, a modo de antídoto, el inapreciable legado de Quinto Horacio Flaco. Un poeta doctus latino, discípulo de Aristóteles, que forjó en verso la ingeniosa Epístola a los Pisones, que Occidente conoce como el Arte Poética de Horacio. En esta obra fundacional, la creación literaria contempla su reflejo en las aguas de un lebrillo, se hace instrumento de su propia interpretación. La epístola es mucho más que una simple carta versificada, de eso no hay duda. Quiebra sus propios límites, advierte con toda contundencia a los creadores que en ciertas profesiones se puede tolerar la medianía, «mas poetas medianos, / ni los sufren los Dioses soberanos, / ni tampoco los hombres, ni menos los aguantan los mismos duros postes en que plantan carteles con sus obras y sus nombres».

Horacio propone la alianza indisoluble del talento natural y el conocimiento del oficio. «Yo creo —dice— que el estudio nada alcanza / sin la fecundidad de la inventiva; / ni la imaginación inculta y ruda / es capaz por sí sola del acierto; / pues han de darse, unidas de concierto, / naturaleza y arte mutua ayuda». Demanda, así, el conocimiento del oficio, la condena a todo verso «que con diez correcciones, / después de muchos días y borrones, / no haya quedado bien pulido y terso». Una y otra vez exige corregir sin temor, «volver al yunque el verso mal forjado». En los días que corren, cuando es tan urgente publicar como decir trivialidades en los conversatorios, los versos que siguen serían un eficaz antídoto para tanta ramplonería: «Mas si algo, por ventura, / escribes algún día, / tenlo hasta nueve años reservado; / porque mientras inéditos guardares / tus pergaminos, puedes con cuidado / corregir los defectos que repares; / mas es inútil esperar la vuelta / de la palabra que una vez se suelta».

Horacio es uno de los iniciadores de la dilatada estela de poetas que se entregaron a la recia faena de reflexionar sobre la creación literaria, desde el corazón mismo de la creación. En rigor de verdad, su epístola no se escribe para los Pisones, eso es apenas un exótico pretexto, se escribe para que Borges pueda anotar «que la poesía vuelve como la aurora y el ocaso»; para que Pessoa recuerde que los antiguos invocaban a las musas y nosotros nos invocamos a nosotros mismos; para que Verlaine ambicione la aventura de la palabra en el viento crucial de la mañana, donde perfuman menta y mejorana... y todo el resto es literatura; para que Rubén Darío confiese que persigue una forma que no encuentra su estilo, tal vez porque —como anota lúcida Meira Delmar— «relampaguea, huyendo, la palabra. El poeta la sigue. No la alcanza», pues, «a veces vuelan las palabras, como palomas que huyen de la torre, cuando el Ángelus bate sus campanas».