Cuentos para leer en el cumpleaños de Kafka

El primero de los pasos para aproximarse a la obra de ese contrabandista de sueños que es Álvaro Cepeda Samudio conducen al lector al vestíbulo de un bar, a un libro de cuentos publicado hace casi setenta años, pero que con cada nueva lectura parece reverdecer. Es sus páginas, siempre actuales e innovadoras, Cepeda anticipa la premisa certera que un año después, en abril de 1955, dejará consignada en EL HERALDO: «El cuento como unidad puede distinguirse con facilidad del relato: es precisamente lo opuesto. Mientras el relato se construye alrededor del hecho, el cuento se desarrolla dentro del hecho. No está limitado por la realidad, ni es totalmente irreal: se mueve precisamente en esa zona de realidad-irrealidad que es su principal característica».

Así, en la franja movediza que define los pliegues de la realidad irreal, tropieza el lector con un individuo que, amparado en su soberana voluntad, decide un día cualquiera vestirse de payaso. En un circo con payasos verdaderos, el personaje no encuentra su lugar, se siente solo, intruso, inauténtico.

Este primer cuento, cuya peripecia era la favorita de García Márquez, propone un final que, sostenido en la música y la complicidad, dejaría acaso entrever la posibilidad de superar el aislamiento, la incomunicación, la soledad, así sea fugazmente: «El hombre de la casaca roja se ha soltado los botones dorados y ha puesto la gorra en la silleta del portero y está tocando asordinadamente su dulzaina. «No lo he olvidado todavía», y sigue tocando. De pronto deja de tocar, recoge su gorra y dice: «Vamos a buscar a Sammy, yo siempre quise tocar la dulzaina acompañado por una guitarra.» La dulzaina sigue sonando cuando cruzamos la calle y yo comienzo a sentir en mi mano la mano tibia de la muchacha de los caballos.»

Esos cuentos, que son como fragmentos de sueños, como recuerdos astillados, marcarían, por su complejidad y renovación, el inicio quizá de un cierto tipo de literatura y un riquísimo mundo bicultural. En el cuento que da su nombre al volumen, Todos estábamos a la espera, leemos: «Ahora estamos en este bar todavía a la espera. Nos rodea gente, cada uno con su espera. Estamos estrechamente unidos en que todos sabemos que estamos a la espera pero no nos conocemos, ni siquiera hablamos. Solamente «nosotros» hablamos de vez en cuando.» El lector sabe apenas lo necesario, el cuento se construye con silencios significativos, con información escondida, a veces descolocada. Se sabe, eso sí, que los personajes están solos, quizá buscándose a sí mismos, desesperanzados, no sabemos lo que esperan, aunque ellos creen que sí lo saben y esa espera compartida, sobrellevada con música y licor, une sus respectivas soledades. No puedo leer este cuento sin recordar el bar de Los asesinos, o la estación de trenes de Colinas como elefantes blancos, de Hemingway. Lo más importante no se cuenta, el cuento se construye con lo no dicho, con el sobreentendido y la alusión.