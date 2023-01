Borges en Sevilla

Mientras camino por las calles de Sevilla, la ciudad de Rafael Cansinos Assens, maestro del maestro de todos, caigo en la cuenta de que se cumplen cien años de la publicación de Fervor de Buenos Aires, el primer libro de Borges. De esa Ópera Prima, regada de atardeceres, arrabales y desdichas, saldrá toda su obra posterior.

De sus páginas, saldrá Rosendo Juárez, el incomparable cuchillero, cuyo coraje llega a extremos tan insólitos que no teme el escarnio terrible de pasar por cobarde; la impensable reseña de un libro inexistente, que replica la busca de un pájaro inmortal de cuatro alas; el minucioso hallazgo, articulado y orgánico, de una suerte de «contramundo» ficticio que termina por reemplazar al «real»; el proyecto inconcebible del literato francés que da un tiro de gracia a las pretensiones del nacionalismo cervantino; el mago en llamas que descubre horrorizado su condición de vana ensoñación; la biblioteca, ilimitada y periódica, de infinitas galerías hexagonales, donde Dios es apenas un cíclico libro polvoriento; el compadrito inválido, negado al pensamiento, pero capaz de percibir con intolerable precisión cada detalle del universo multiforme; la secreta narración de una cicatriz rencorosa; el asesinato preestablecido del doble conspirador irlandés que recuerda a Julio Cesar y prefigura a Lincoln; el nebuloso suicidio del perspicaz detective Erik Lönnrot; el condenado que, frente al pelotón de fusilamiento, se permite la licencia divina de congelar el universo; el religioso sabueso que descubre el terrible secreto de Dios y ruega la gracia de compartir con el Redentor un sepulcro de fuego; en fin, el infeliz bibliotecario que como Francisco Narciso de Laprida, bisabuelo de Borges, se va en sueños al Sur a encontrarse con su destino sudamericano.

Así podríamos seguir, nos toparíamos con una antigua moneda inolvidable; con un libro de arena; con un sótano vulgar que contiene una canica que contiene el universo; con un riachuelo pedregoso, cuyas aguas impuras dan la vida eterna; con una virgen pacifista, sicótica y vengativa; con una rosa chamuscada que deja de ser ceniza por el prudente arte de la alquimia; con un cínico homicida que anhela la existencia del cielo, aunque su lugar sea el infierno; con un dios que le da por garabatear mensajes en la piel de los felinos; con un rey que paga con su vida en un laberinto desértico; con un humilde y simétrico compadrito que no sabe que muere para que se repita una escena; con otro, que no sabe leer, pero sí acatar su íntimo destino de lobo, no de perro gregario.

La obra de Borges no aspira a la verdad, sino al asombro. De este modo, es posible sorprender a Platón en la fragancia de una rosa inalcanzable; a Pitágoras, en el fatal insomnio de una noche cíclica; a Averroes, en la perplejidad insoluble y tragicómica de la poética de Aristóteles; al consejero áulico Leibniz, en la armonía inconcebible de un laberinto circular donde la historia copia a la literatura, o en la letra que contiene todas las letras, la simultánea y englobante mónada que un notable poeta menor requiere para completar una obra casi tan ambiciosa como mediocre; a Heráclito, oscuro e inconstante, en los artificios oníricos de un ciego que entreteje endecasílabos; a Spinoza, en el aleteo panteísta de treinta pájaros obstinados que cruzan el mundo hasta su deidad emplumada solo para descubrir que ellos son su rey y que su rey es cada uno de ellos.