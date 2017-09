Columnas de opinión

En el medio siglo que tengo de ser miembro activo del electorado colombiano, sin haber contribuido nunca al triunfo del presidente electo, pero sin dejar de querer que le vaya lo mejor posible al que haya resultado elegido, no había llegado a ver algo tan perniciosamente mezquino y malévolo como lo siguiente en la actualidad:

Que no pocas personas exhiban y demuestren continuamente que prefieren males para el país con tal de que nada favorezca al actual mandatario, en particular a su imagen, incluso recurriendo a propagar en redes sociales convincentes falsedades o distorsiones alarmantes de calidad terrorista.

Personas tan saturadas de mala voluntad política que no les importa menoscabar de paso por implicación al anterior mandatario como inepto criteriológico, con su inmisericorde empeño en convencer que estuvo fatalmente equivocado al ungir al actual mandatario como su sucesor.

Llamo a eso odiosición, oposición dominada por el odio, porque no conozco palabra adecuada previamente existente, y lamento tener que decir que pensando en poder erradicar finalmente su siembra y cultivo, ¿no sería posible nombrar al anterior mandatario Embajador Vitalicio en algún país remoto sin internet, regalándole una camisa de fuerza para sus vanidosas ansias desmedidas de figuración y poderes en busca de que así pudiese por favor aceptar?

Sucede que paz general y completa es la que me interesa para el logro de la cual no dejaré de plantear la misma propuesta concreta. Por supuesto que no solo conciliaciones de prepotentes conflictivos tan desprovistos de amor cristiano como insaciables de poder egocéntrico, que parece ser de lo único que hay entre encumbrados políticos, con retórica de siempre sin meterse con los desastrosos desequilibrios representativos territoriales en la dinámica estructural atávica colonial del aparato estatal nacional.

Eduardo Urueta Alzamora