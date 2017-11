Odio (5). La indignación como farsa

Columnas de opinión

La indignación es el nuevo opio del pueblo; los políticos radicales, sus adalides; y las redes sociales, el caldo de cultivo. La atmósfera en Facebook y Twitter es cada vez más densa y pesada. En ambas se grita mucho y se debate poco. No hay espacio para los matices, particularmente cuando se enfrentan el pasado y el progreso. Es muy fácil advertir cómo, a partir de un simple post en un muro, poco a poco se delinean dos bandos separados que por lo general no pelean entre sí cuando son amigos o se conocen (lo cual se puede fácilmente deducir por lo que escriben). Si lo hacen, se enfrentan en un tono jocoso o respetuoso. El lío, entonces, lo generan los terceros.

Se me ocurre un ejemplo hipotético: escribo en mi muro “Mañana votaré por De La Calle”. Es una intención personal, no una invitación a votar por mi candidato. Un amigo a quien conozco personalmente me reclama por el voto en tono amable y respetuoso. Contesto al mismo tiempo en que un “amigo de Facebook” entra a la conversación. Mi viejo amigo vuelve a reclamarme y, en vista de que entre mi mensaje y el suyo está el de un tercero al que desconoce, se toma la molestia de anotar mi nombre, como advirtiendo “esto es entre tú y yo”. Sin quererlo, en ese post se le va una S de más. Dice: “Tienes un carácter áspero e intolerante”. Mi “amigo de Facebook” lo toma como algo personal y le reclama, muy airado. Mi viejo amigo es un tipo super educado y mil veces más tranquilo que yo, así que escribe: “Perdón, me refería a De La Calle. Lo siento”. El otro no entiende, o hace como que no entiende porque la prevención nos lleva a creer que somos siempre la diana de cualquier disparo. Lo fácil era disculparse, pero la arrogancia no le permite esas “debilidades” y como una disculpa en Colombia es un signo de “vulnerabilidad” (de “dar papaya”), mi “amigo de Facebook” contesta: “Vivimos en un país supuestamente democrático y cada quien es libre de expresar sus ideas”. Es decir, al ver que no puede dar vuelta atrás, se indigna.

Dice Javier Cercas que “En las comunidades masivas creadas por internet, la indignación moral se convierte sobre todo en un instrumento de venganzas personales, de linchamientos realizados en secreto y desde la comodidad de un sillón, de búsqueda de prestigio social y audiencia a cualquier coste, incluido el de destruir vidas ajenas”. Facebook por esto es lo más parecido a una gallera. Hay allí mil millones de gallitos cacareando sus odios con tal de lograr vitrina.

Hay gente que desde el amanecer está buscando con quién pelear; gente que trae a la red todas sus frustraciones. Si no encuentra contendor en su muro busca sparring en los muros ajenos, donde de paso desconoce a la persona que finalmente cae en la trampa del odio porque, como dijo Machado, “De diez cabezas nueve embisten y una piensa”: dejarse llevar por la “indignación” ajena es muy fácil. Y arruinarse el día peleando con un desconocido, también.

@sanchezbaute