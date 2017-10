No a la revocatoria

Columnas de opinión

Soy barranquillera de pura cepa y, a estas alturas, para nadie debería ser un secreto. Soy hincha del Junior, estoy apasionada por el Carnaval, me enloquezco cuando suena una buena salsa ‘trojera’ y utilizo la palabra full mucho más de lo que me gustaría. Sin embargo, desde hace unos ocho años, el estudio y el trabajo me han llevado a vivir en Bogotá, y naturalmente es la ciudad a la que –a pesar de que siempre me hace sentir que estoy en territorio ajeno– hoy en día llamo mi hogar.

Pero a mí, lastimosamente, no me ha tocado vivir en la Bogotá que muchos añoran: sin caos vial, segura; no me ha tocado vivir en una Bogotá que le pueda brindar a todos sus ciudadanos la calidad de vida que nos merecemos, no me ha tocado vivir en una Bogotá que se sienta orgullosa de lo que se ha convertido. A mí no me ha tocado vivir en la Bogotá que dice ser humana.

La razón de esto es la misma de siempre: malas administraciones, pésimos gobernantes y una corrupción descarada. Después de doce años de representantes de izquierda, o que se disfrazaban de ella, la capital de Colombia quedó en la inmunda. Desprestigiada, desordenada y trancada, como ninguna otra ciudad del país. Es por esto que cuando voté por Enrique Peñalosa, sabía que la tarea que tenía era titánica, pues debía primero poner en orden el desastre que le habían entregado, un proceso que siempre resulta lento e impopular para cualquier gobernante.

Y al hecho de que el segundo puesto más importante de la nación se ha convertido en una labor de reconstrucción, de limpiar los escombros que otros habían dejado atrás y de darle ‘reverzasos’ a algunas de las incompetencias que habían quedado de anteriores administraciones, hay que sumarle el hecho de que Peñalosa es todo menos un buen comunicador. Su fracaso está en precisamente no tener el discurso politiquero y populista que otros han tenido (y que, irónicamente, les ha servido, a pesar de tener en las ruinas a Bogotá), en no lograr que su pueblo se identifique con él, y en manejar de manera curiosa, por decirlo decentemente, algunas de sus redes sociales (alguien por favor que le dé una asesoría sobre cómo utilizar bien Instagram). Sí, Enrique Peñalosa, al igual como sucede con nuestro actual presidente de la República, no sabe comunicar lo bueno que hace y, por el contrario, se centra en hablar sobre sus temáticas que polarizan. Sí, Enrique Peñalosa no se ve como el ciudadano de a pie y muchos lo confundirían con un extranjero. Sí, Enrique Peñalosa cuando habla tiende a provocarle sueño a quien lo esté escuchando. Sí, todo eso es cierto, pero yo no voté por él porque era un buen político, sino porque era y es un buen gerente. Un gerente al que, lastimosamente, el ‘petrismo’ que está vivo en las redes sociales y una revocatoria que a mi parecer carece de fundamento, no lo han dejado trabajar y, por ende, no han dejado que Bogotá salga del hueco en el que su jefe y sus antecesores, la dejaron metida.

Es por esto que espero que la revocatoria no salga adelante, que espero que las firmas de unos cuantos no interrumpan el buen camino de un buen gobierno, que espero que el gobierno nacional no deba gastarse más plata para sacar adelante otra votación sin sentido, y que espero que al Alcalde no le toque seguirse desgastando cuando debería estar estabilizando una ciudad tan vulnerable.

Porque para sacar adelante a Bogotá, no podemos seguir mirando hacia un pasado que nada bueno trajo consigo.