Yo no le creo al Dane de Petro

Siempre estuve atento a la voz aflautada de Oviedo para conocer las cifras de nuestra economía y saber cómo se comportaba el desempleo en Colombia, analizando regularmente que había congruencia entre unas y otras, por eso consideré al DANE como una institución confiable, y supuse ingenuamente que el cambio de su director no alteraría esa credibilidad porque, como en el caso del Banco de la República, esta no debería politizarse. Pero tal parece que me equivoqué porque ya no es solo el cambio del mechudo Oviedo en la TV informando con su apariencia de nerd acerca de cifras y factores que le imprimía una imagen de intelectual honesto, por el de la actual directora, Piedad Urdinola, sino porque las nuevas estadísticas no son congruentes, y conociendo que su jefe, nuestro actual presidente, es un mitómano consumado, comienzo a suponer que la mentira para amañar hace parte del nuevo estilo de gobierno en todos los ámbitos, incluyendo al DANE.

Analicemos los datos de Piedad Urdinola para ver si soy yo el parcializado. El solo anuncio de que la inflación va decreciendo, y que hasta el ministro de Hacienda se atreva a anticipar que en este diciembre será de un dígito, no creo que pueda ser cierto, cuando es sabido que con el solo alza de la gasolina mensualmente todo tiende a encarecerse. Veremos qué se atreverán a decir cuando suba el diesel. Y si la Costa Caribe se integra al promedio nacional, ¿quién cree que con Air-e y Afinia el valor de la canasta familiar no se incrementa mensualmente? Así que para mí el optimista dato de la inflación es chimbo.

Otra estadística que no me cuadra es la de la disminución del desempleo. Ese cuento es para pendejos. Quizás el incremento de la burocracia en la Presidencia de la República con sus miles de familiares y lagartos pagados con nuestros impuestos haya incidido en rebajar el desempleo, pero cuando la construcción es considerado el cuarto generador de empleo en Colombia, y esta cayó en un 65 % en lo que se refiere a vivienda porque el Gobierno frenó en seco los auxilios para el programa de “Mi casa ya”; además, están casi paralizadas las obras públicas de la Nación, ya que el Ministerio de Transporte solo había ejecutado hasta junio 30 el 20,8 % del presupuesto del 2023. Y si por el lado de la construcción llueve, por el del comercio no escampa: Venta de carros disminuyó en un 39,3 %, y la de motos en caída libre. Según Portafolio, las ventas del comercio al por menor pasan por su peor momento en tres años, con un decrecimiento del 11,9 % respecto al 2022. ¿Qué empleo puede generar un comercio que se contrae? Así que los colombianos deberemos estar atentos a las cifras que nos proporcionen los gremios y el Banco de la República, pero al DANE no le creeré durante el gobierno de Petro.