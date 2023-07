Urbanismo: Quien genera el problema debe resolverlo

Cementos Caribe es solo un recuerdo, pero durante su permanencia en Barranquilla adquirió la más impresionante cantidad de tierras al norte de nuestra ciudad, desde las que extrajo material de cantera como insumo para la producción de su cemento. Con su empresa Urvisa construyó Villa Santos, luego Villa Carolina y Miramar. Y compró miles de hectáreas como tierras de engorde previendo que la ciudad crecería hacia esa gran área, como efectivamente ha sucedido. Hasta ahí todo es normal dentro de la actividad comercial de una empresa privada. Pero para muchos, Argos, que es hoy la empresa antioqueña propietaria y explotadora de esos muy extensos y súper valorizados terrenos, está en deuda con Barranquilla, y así como hay que agradecerle por su aporte urbano, también hay que reprocharle, y sobre todo, exigirle.

Todo lo que hoy invierte Argos, le genera unas utilidades enormes por la diferencia de valores cuando compraba hectáreas y hoy cuando vende en metros cuadrados ya urbanizados. Y eso está bien, pero así como explota sus tierras, genera unos problemas de movilidad tremendos que se irán incrementando con el tiempo. Ya está generando caos la estrechez de sus calzadas para atender la demanda de edificios multifamiliares, y se hará insoportable el tráfico en un futuro cercano, esa es una triste e incuestionable realidad. Pero hay un hecho que no he podido entender y mucho menos, asimilar, y es que el Distrito no haya obligado a Argos, Amarilo, Constructora Bolívar, Prodesa y Conaco a financiar y construir el súper necesario deprimido de la prolongación de la carrera 43 por debajo de la Circunvalación para acceder desde Miramar a Alameda del Río, siendo los urbanizadores de ese tremendo proyecto. Y como para rematar, que tampoco lo haya hecho con otro necesarísimo paso a desnivel sobre la Circunvalar, en la nueva avenida de la carrera 65 de Barranquilla en donde Argos está desarrollando una urbanización de estrato 6, para empalmarla con la misma carrera 65 de su gigantesca urbanización “Ciudad de Mallorquín”, ya en plena construcción en área de Puerto Colombia. Será impresionante el embotellamiento que generará esa urbanización en la carrera 53 si desde ya no se construye un puente con orejas en esa carrera 65 con Circunvalar.

Hace varias décadas esa empresa participó en la construcción del deprimido debajo de la Circunvalación, prolongando el bulevar de la carrera 53 para explotar sus predios del otro lado. ¿Por qué antes sí, y ahora no? Son sus urbanizaciones del norte las que más le han cambiado la cara a nuestra ciudad, pero no es menos cierto que de la manera como lo está haciendo en “Ciudad de Mallorquín”, Argos está cometiendo el mayor arboricidio que yo haya presenciado en toda mi vida.