No pudo el gobierno lograr su aberrante reforma política, y por eso se inventaron una ladina manera para que esta no fuera apabullantemente derrotada. Pero con ello volvimos a corroborar, una vez más, su manera de actuar. Supongo que una de las positivas consecuencias de esa situación, ha sido que partidos de derecha y centro-derecha, como el de la U, los liberales y los conservadores, desde el inicio declarados por arte de magia (y ya sabemos en qué consiste la magia), oficialmente gobiernistas, se percataran de la inconveniencia política de aprobar todos los cambios que se les han ocurrido al iluminado equipo de gobierno. Y tal parecería que con la pretendida reforma a la salud, también sucederá, porque muy posiblemente no será aprobada la ya presentada, defendida de manera arrogante por la ministra Corcho. La presente será una semana crucial, en la que se espera que los tres partidos anteriores decidan presentar propuestas de bancadas.

Ojalá que esos tres partidos conformaran un equipo con los de oposición, Cambio Radical y Centro Democrático, para diseñar en consenso, el mejor modelo posible para lograr una reforma a la salud realista y conveniente, presentándola en bloque como una Ley Estatutaria, evitando con esto, ser hundida por la Corte Constitucional. Si esto se lograra, sería del carajo que ese modelo de trabajo en equipo, se siguiera repitiendo para todas las reformas que sean propuestas por el actual gobierno. Reformas sí, pero para mejorar lo actual, no para acabar con todo lo logrado. Con esto, los colombianos comenzaríamos a respirar tranquilos, Petro entendería que no será el dictador que había soñado, y los congresistas de esos partidos demostrarían que sí están cumpliendo además, la tarea encomendada por quienes votaron por ellos. Con todo lo que aquí expreso, quizás a esta columna debí titularla Soñar no cuesta nada. Ahora bien, imaginando que sí sucediera lo aquí manifestado, entonces lo ideal sería que todas las reformas que presentara este nuevo equipo, se aprobaran antes de las elecciones de octubre, para que, en agradecimiento por su patriótica posición, liberales, conservadores, de la U, Cambio Radical y Centro Democrático, sean premiados en la urnas, y con esto lograrían una mayoría de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Siempre y cuando que el ego de algunos guacharacos encargados de dividir sin chance de ganar, no se tiren la vaina. Definitivamente, Soñar no cuesta nada debió ser el título de esta columna.

Lo juro: No me seduce la política y prefiero mis temas cívicos, de desarrollo y urbanismo, pero con este des-gobierno, resulta difícil no abordarlo. Ojalá se enderece el rumbo, y con cierta tranquilidad, poder seguir con temas más gratos.