Una necesidad urgente

No quise cambiarle el nombre al escrito de don David Barriga Olivares, un joven nonagenario, lector de mis columnas, que en esta ocasión me envió un tema que sugirió para uno de mis artículos, el cual procuraré resumir. Comienza don David enfatizando en que, resulta imperiosa, urgente y obligante la necesidad de buscar una pronta solución a la desfachatez, vulgaridad, irrespeto y grosería de gran parte de nuestros conciudadanos. Su propuesta parte de la base de que resulta difícil, por no decir imposible, convencer a un adulto que cambie su aliño social, cuando lleva años, enclaustrado en ese estado.

Manifiesta que existe un proyecto que él sugiere acometer, basado en la educación muy temprana, desde la pequeña infancia hasta la adolescencia, inculcándoles conceptos sobre comportamiento personal y el cumplimiento de reglas de convivencia y de buenas costumbres. Lo interesante de este plan es que debería comenzarse con los niños desde los dos años hasta los catorce o quince, para lograr unas bases sólidas. Así que este, aplicado desde escuelas y colegios, incluiría pre-kínder, kínder, primaria y secundaria en frecuencia de una hora semanal con la enseñanza de unos conceptos relativos al buen comportamiento interpersonal, a obedecer las reglas dictadas para el buen mantenimiento de la ciudad donde se nace o se reside, a generar amor por nuestra tierra – en este caso Barranquilla – a defenderla cuando sea necesario, a cuidarla y nunca dañar sus elementos, como mobiliario, monumentos, calles, andenes, jardines, parques y plazas; no botar basuras en los canales de sus arroyos ni en la vía pública, conducir de una manera respetuosa con el peatón, con los ciclistas, etc. Una cátedra de cultura ciudadana y civismo, que mucha falta nos hace hoy en día.

Sugiere Don David que este plan sea diseñado por un grupo de pedagogos, psicólogos, pediatras, instructores, maestros, etc., de ambos sexos, con mucha experiencia y con hojas de vida profesional y ética intachables. Él considera que para avalar el resultado de esta propuesta, y que se logre un verdadero cambio de comportamiento ciudadano, se requerirían unos 15 años, pero habría valido la pena porque este es el mayor cambio que hoy está necesitando nuestra ciudad. Agregaría yo, como una observación sobre ese ambicioso plan, que este sí sería posible desde el punto de vista legal, porque si hoy en buena hora, a nuestro alcalde Jaime Pumarejo se le ocurrió e implementó el bilingüismo en nuestras escuelas públicas, también resultaría posible incluir esta cátedra cívica en las mismas. Y seguramente, en los colegios privados también, porque nuestra falta de cultura es a todos los niveles.