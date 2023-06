Un impuesto social

Regularmente nos quejamos porque un elevado porcentaje de los impuestos que pagamos al Estado se desvían hacia los bolsillos de corruptos que pululan en todos los estamentos del gobierno. Consciente de esto, desde hace muchísimos años diseñé mi propia manera de pagar lo que yo he calificado como mi impuesto social directo, y cumplir con este, en vez de cierta antipatía, me genera la más grata de las satisfacciones. Una de las ventajas de cumplir con este impuesto social es que puedo medir lo que estoy en capacidad de dar, y así, hay meses en los que mis reservas me permiten una mayor generosidad, y otros en los que muy a mi pesar, no puedo hacerlo en la medida de mis deseos. Para cumplir con ese, que yo considero un deber en un país tan desigual como el nuestro, procuro cargar siempre una aceptable cantidad de billetes de diferentes denominaciones, y hasta los tengo en orden para facilitar la entrega.

En una ciudad como la nuestra resulta continuo toparse con personas a las que uno puede darle una manito, así sea con unos pocos pesos, para mejorarles el rato o el día, además, para hacerles sentir que no son invisibles, y es por eso que esa pequeña ayuda deberá ir acompañada de un gesto y de unas palabras agradables pero sinceras, que por experiencia personal, he apreciado que son correspondidas con agradecimiento. Obviamente, son muchas las personas que no están en condiciones de ayudar porque su situación no se lo permite, como también respeto a quienes disienten de este comportamiento porque opinan que en su mayoría se trata de personas flojas o peligrosas, y los ven hasta con desconfianza, como a invasores de un territorio que no es el de ellos. El rechazo a inmigrantes de nuestra vecina Venezuela es otro motivo aludido. Pero son muchos también, los que por otras razones no están dispuestos a dar una ayuda a un indigente, o a pagar con agrado un servicio como lo es el de cuidar nuestro vehículo o limpiarle el parabrisas al mismo, son aquellos que regatean al máximo por la compra de una fruta a un vendedor callejero, una de estas es el egoísmo y la cicatería, personajes insensibles o tan cómodos que son incapaces de soltarse el cinturón de seguridad para sacar su billetera.

He publicado varias columnas con temas similares, siempre esperanzado en que les lleguen a sus almas estos muy sencillos mensajes a algunos, y ojalá a muchos de mis amables lectores, tratando de multiplicar una actitud con la que con poco, se les puede hacer mejor el momento o el día a muchos, repartiendo alegrías así sean pasajeras, tanto para el que da, como para el que recibe. Por esto de la alegría y la satisfacción que me genera, es que he terminado por considerar que más que un impuesto social, es una inversión.