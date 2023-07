Un bloque para salvarnos

Aquí la cuestión no es tanto de política como sí de supervivencia, porque el caos, las extorsiones y el crimen que estamos viviendo a nivel local, regional y nacional, no lo habíamos sufrido jamás. Lo peor es saber que además de los responsables directos, antisociales, rateros, extorsionistas, sicarios, traquetos, corruptos, etc., ahora hay uno indirecto, pero clave para que esta espiral del crimen se haya disparado de manera alarmante en tan corto tiempo. Se trata de la decisión del presidente Petro de imponer lo que él ha llamado “La paz total”, mediante la cual ha debilitado a las fuerzas del orden, sean estas, militares o de policía, en el que todas las prerrogativas y ventajas son para los malhechores, y estos últimos sí que han sido rápidos para aprovecharse de su “Colombia, potencia mundial de la vida”. Así, los guerrilleros del ELN y de las FARC, las tradicionales y las nuevas bandas criminales, como también las medianas y pequeñas, pero no menos peligrosas de cada ciudad, están aprovechando este cuarto de hora puesto en bandeja de plata por el gobierno actual. Esta escalada de extorsiones y muerte está obligando al cierre de centenares de empresas.

Además de lo anterior, son inadmisibles las pretendidas reformas a la salud, a las pensiones, al empleo, y tantas más, con las que en vez de reformar, como se les determina, pretende el Gobierno acabar con todo lo que institucionalmente se ha construido con mucho esfuerzo, desoyendo las recomendaciones y las advertencias de los estamentos profesionales en cada materia, así como las de otros partidos políticos. A lo anterior se le suma el peligro en el que está poniendo la salud y la vida de los colombianos, al frenar las transferencias a las EPS con el exclusivo interés de demostrar que estas son ineficientes, y para el mismo propósito, negar la importación de medicamentos; así mismo, lograr la semi-parálisis de la construcción de viviendas al terminar con los subsidios de “Mi casa ya”, acabando con los esfuerzos y sueños de decenas de miles de familias y con el empleo de centenares de miles más.

Entonces, ¿qué más necesitamos los colombianos para comprender y apoyar la reciente propuesta, en el sentido de que no existe camino diferente para minimizar la debacle durante los tres años largos que le quedan a este gobierno, que unirse todos los partidos políticos que no estén de acuerdo con el país que pretende Petro? La consigna que expone Vargas Lleras es sencilla y lógica: Somos una democracia y el presidente debe gobernar sus 4 años. Pero, solo con reformas convenientes y definidas por consenso, y no con las pretendidas por el presidente, que ponen en riesgo el futuro de la salud, la seguridad, las pensiones, la empresa privada y el empleo. ¡Así de fácil y así de lógico!